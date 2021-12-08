https://sputnik-georgia.ru/20211208/nachalnik-politsii-armenii-nakhoditsya-s-ofitsialnym-vizitom-v-gruzii-262699382.html

Начальник полиции Армении находится с официальным визитом в Грузии

Начальник полиции Армении находится с официальным визитом в Грузии

В ходе визита главный полицейский Армении обсудил с премьером Грузии вопросы взаимоотношений двух стран 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T18:41+0400

2021-12-08T18:41+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с начальником полиции Армении, генерал-майором Ваге Казаряном, находящимся с официальным визитом в Грузии.Как сообщает пресс-служба премьер-министра, на встрече обсуждались вопросы взаимоотношений двух стран. Было отмечено существующее плодотворное сотрудничество между правоохранительными органами Грузии и Армении, а также партнерство в борьбе с транснациональной преступностью и с другими вызовами."В ходе встречи говорилось об успешном посредничестве премьер-министра Грузии, в результате которого 15 граждан Армении были освобождены, а важные карты заминированных территорий были переданы Азербайджану. Глава правительства выразил готовность к дальнейшему активному сотрудничеству и отметил, что Грузия поддерживает диалог, который будет способствовать обеспечению прочного мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.Начальник полиции Армении также встретился с министром внутренних дел Грузии Вахтангом ГомелауриУчастники встречи акцентировали внимание на перспективах дальнейшего углубления отношений и договорились о проведении совместных мероприятий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, армения, вахтанг гомелаури