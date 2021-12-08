Начальник полиции Армении находится с официальным визитом в Грузии
18:41 08.12.2021 (обновлено: 19:05 08.12.2021)
© Government of GeorgiaПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с начальником полиции Армении Ваге Казаряном
В ходе визита главный полицейский Армении обсудил с премьером Грузии вопросы взаимоотношений двух стран
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с начальником полиции Армении, генерал-майором Ваге Казаряном, находящимся с официальным визитом в Грузии.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра, на встрече обсуждались вопросы взаимоотношений двух стран. Было отмечено существующее плодотворное сотрудничество между правоохранительными органами Грузии и Армении, а также партнерство в борьбе с транснациональной преступностью и с другими вызовами.
© Government of GeorgiaПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с начальником полиции Армении Ваге Казаряном
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с начальником полиции Армении Ваге Казаряном
"В ходе встречи говорилось об успешном посредничестве премьер-министра Грузии, в результате которого 15 граждан Армении были освобождены, а важные карты заминированных территорий были переданы Азербайджану. Глава правительства выразил готовность к дальнейшему активному сотрудничеству и отметил, что Грузия поддерживает диалог, который будет способствовать обеспечению прочного мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.
Начальник полиции Армении также встретился с министром внутренних дел Грузии Вахтангом Гомелаури
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaМинистр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и начальник полиции Армении Ваге Казарян
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и начальник полиции Армении Ваге Казарян
Участники встречи акцентировали внимание на перспективах дальнейшего углубления отношений и договорились о проведении совместных мероприятий.
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