Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211208/nachalnik-politsii-armenii-nakhoditsya-s-ofitsialnym-vizitom-v-gruzii-262699382.html
Начальник полиции Армении находится с официальным визитом в Грузии
Начальник полиции Армении находится с официальным визитом в Грузии
В ходе визита главный полицейский Армении обсудил с премьером Грузии вопросы взаимоотношений двух стран 08.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-08T18:41+0400
2021-12-08T19:05+0400
политика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
армения
вахтанг гомелаури
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/08/262699272_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_4b6349f973fca790125b90bc603a2aef.jpg
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с начальником полиции Армении, генерал-майором Ваге Казаряном, находящимся с официальным визитом в Грузии.Как сообщает пресс-служба премьер-министра, на встрече обсуждались вопросы взаимоотношений двух стран. Было отмечено существующее плодотворное сотрудничество между правоохранительными органами Грузии и Армении, а также партнерство в борьбе с транснациональной преступностью и с другими вызовами."В ходе встречи говорилось об успешном посредничестве премьер-министра Грузии, в результате которого 15 граждан Армении были освобождены, а важные карты заминированных территорий были переданы Азербайджану. Глава правительства выразил готовность к дальнейшему активному сотрудничеству и отметил, что Грузия поддерживает диалог, который будет способствовать обеспечению прочного мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.Начальник полиции Армении также встретился с министром внутренних дел Грузии Вахтангом ГомелауриУчастники встречи акцентировали внимание на перспективах дальнейшего углубления отношений и договорились о проведении совместных мероприятий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/08/262699272_0:0:1121:841_1920x0_80_0_0_a20da172a3569ff4ec92d457fd9e14ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, армения, вахтанг гомелаури

Начальник полиции Армении находится с официальным визитом в Грузии

18:41 08.12.2021 (обновлено: 19:05 08.12.2021)
© Government of GeorgiaПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с начальником полиции Армении Ваге Казаряном
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с начальником полиции Армении Ваге Казаряном - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
© Government of Georgia
Подписаться на
В ходе визита главный полицейский Армении обсудил с премьером Грузии вопросы взаимоотношений двух стран
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с начальником полиции Армении, генерал-майором Ваге Казаряном, находящимся с официальным визитом в Грузии.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра, на встрече обсуждались вопросы взаимоотношений двух стран. Было отмечено существующее плодотворное сотрудничество между правоохранительными органами Грузии и Армении, а также партнерство в борьбе с транснациональной преступностью и с другими вызовами.
© Government of GeorgiaПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с начальником полиции Армении Ваге Казаряном
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с начальником полиции Армении Ваге Казаряном - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с начальником полиции Армении Ваге Казаряном
© Government of Georgia
"В ходе встречи говорилось об успешном посредничестве премьер-министра Грузии, в результате которого 15 граждан Армении были освобождены, а важные карты заминированных территорий были переданы Азербайджану. Глава правительства выразил готовность к дальнейшему активному сотрудничеству и отметил, что Грузия поддерживает диалог, который будет способствовать обеспечению прочного мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.
Начальник полиции Армении также встретился с министром внутренних дел Грузии Вахтангом Гомелаури
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaМинистр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и начальник полиции Армении Ваге Казарян
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и начальник полиции Армении Ваге Казарян - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и начальник полиции Армении Ваге Казарян
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Участники встречи акцентировали внимание на перспективах дальнейшего углубления отношений и договорились о проведении совместных мероприятий.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:51В первом матче на АТР Cup грузинские теннисисты сыграют с Аргентиной
19:33Глава МИД Грузии поздравил немецкого коллегу с назначением
19:20Саакашвили запретили телефонные звонки на два месяца
18:41Начальник полиции Армении находится с официальным визитом в Грузии
18:18"Мы сделаем Тбилиси лучше и без вас" - Каладзе ответил оппозиции
18:01Кинорежиссер Русудан Глурджидзе возглавит жюри фестиваля "Московская премьера"
17:58Ночные развлечения и коронавирус
17:47Исторический шанс: сторонники Саакашвили сделали предложение Зурабишвили - видео
17:45"Легия" - "Спартак": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА
17:30Тея Цулукиани назначила худруков трех театров Грузии
17:22Певица Кристал Уотерс выступит в Грузии на Новый год
17:07Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц
17:03У резиденции действующего президента Грузии требовали освобождения бывшего
16:47Экономика Грузии - совместная оценка и рекомендации ЕБРР и ЕИБ
16:31Тбилисский аэропорт не смог принять несколько рейсов
16:16Владелец "Рустави 2" выиграл суд и сохранил за собой все 100% доли компании
16:04В Грузии будут популяризировать суд присяжных
15:01Торнике Шенгелия не поможет ЦСКА в матче Евролиги против "Жальгириса"
14:44Нацбанк Грузии ужесточил монетарную политику
14:27Горнолыжные курорты Грузии ждут... зимы