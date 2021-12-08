https://sputnik-georgia.ru/20211208/natsbank-gruzii-napominaet-ob-istechenii-sroka-obrascheniya-starykh-banknot-lari-262672577.html

Нацбанк Грузии напоминает об истечении срока обращения старых банкнот лари

Нацбанк Грузии напоминает об истечении срока обращения старых банкнот лари

Обменять старые банкноты после 1 января 2022 года можно будет только в кассовом центре Нацбанка 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T07:01+0400

2021-12-08T07:01+0400

2021-12-08T09:40+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. В Грузии в конце 2021 года истекает срок использования банкнот лари всех номиналов, выпущенных в 1995-1999 годах, говорится в сообщении Национального банка страны.Нацбанк Грузии на постоянной основе обеспечивает потребность экономики страны в наличных деньгах и одновременно обеспечивает изъятие устаревших банкнот из каналов обращения и их обновление.По информации Нацбанка, обменять банкноты, выпущенные в этих годах, можно будет с 1 января 2022 года только в кассовом центре Национального банка Грузии по адресу Кахетинское шоссе, 72 в Тбилиси.Все юридические и физические лица обязаны до 31 декабря текущего года производить беспрепятственные платежи банкнотами всех номиналов выпуска 1995-1999 годов, при условии, что они удовлетворяют требованиям, утвержденным Советом Нацбанка, касающегося "Критериев определения действительности банкнот и монет лари, а также порядка их приема и замены".Грузинская национальная валюта лари появилась в обороте 2 октября 1995 года. В 2016 году началось обновление банкнот на более защищенные с новым ярким дизайном. С 1 февраля 2016 года в оборот были выпущены банкноты номиналом 20 и 50 лари, 1 ноября того же года – номиналом 100 лари, 1 сентября 2017 года – номиналом 5 лари, 1 октября 2019 года – номиналом 10 лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал.

https://sputnik-georgia.ru/20200411/Dengi-v-karantine-Natsbank-vydaet-bankam-novye-banknoty-248214114.html

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