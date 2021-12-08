https://sputnik-georgia.ru/20211208/nikol-kidman-reshila-usynovit-rebenka-chtoby-uderzhat-muzha-262690581.html

Николь Кидман решила усыновить ребенка, чтобы удержать мужа

Николь Кидман решила усыновить ребенка, чтобы удержать мужа

54-летняя звезда Голливуда хочет спасти свой брак с известным музыкантом. Она готова пойти на все ради сохранения семьи

2021-12-08T15:16+0400

2021-12-08T15:16+0400

2021-12-08T15:29+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Актриса Голливуда Николь Кидман решила усыновить ребенка – таким образом звезда сериала "Отыграть назад" хочет удержать мужа-музыканта Кита Урбана. Кидман и Урбан поженились 14 лет назад, после того как актриса развелась с коллегой Томом Крузом. У знаменитой пары подрастает двое детей – дочки Сандэй и Фэйт, которых родила суррогатная мать. А теперь стало известно, что супруги намерены усыновить еще одного ребенка. Кидман и Урбан пришли к соглашению и решили усыновить новорожденного малыша. Об этом рассказали американские СМИ. "Для Николь это будет третий процесс усыновления, но все равно волнительный. Она очень любит своего мужа, у них есть две удивительные дочки, которые также взволнованы в предвкушении появления братика или сестрички", – рассказал близкий друг семьи актрисы и музыканта. Также источник рассказал, что идея усыновить малыша полностью принадлежит Николь. Таким образом актриса решила преодолеть накопившиеся проблемы в браке и удержать мужа рядом с собой.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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