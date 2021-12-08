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Николь Кидман решила усыновить ребенка, чтобы удержать мужа
Николь Кидман решила усыновить ребенка, чтобы удержать мужа
54-летняя звезда Голливуда хочет спасти свой брак с известным музыкантом. Она готова пойти на все ради сохранения семьи
2021-12-08T15:16+0400
2021-12-08T15:29+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
николь кидман
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Актриса Голливуда Николь Кидман решила усыновить ребенка – таким образом звезда сериала "Отыграть назад" хочет удержать мужа-музыканта Кита Урбана. Кидман и Урбан поженились 14 лет назад, после того как актриса развелась с коллегой Томом Крузом. У знаменитой пары подрастает двое детей&nbsp;– дочки Сандэй и Фэйт, которых родила суррогатная мать. А теперь стало известно, что супруги намерены усыновить еще одного ребенка. Кидман и Урбан пришли к соглашению и решили усыновить новорожденного малыша. Об этом рассказали американские СМИ. "Для Николь это будет третий процесс усыновления, но все равно волнительный. Она очень любит своего мужа, у них есть две удивительные дочки, которые также взволнованы в предвкушении появления братика или сестрички", – рассказал близкий друг семьи актрисы и музыканта. Также источник рассказал, что идея усыновить малыша полностью принадлежит Николь. Таким образом актриса решила преодолеть накопившиеся проблемы в браке и удержать мужа рядом с собой.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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николь кидман, голливуд, шоу-бизнес, зарубежные звезды, том круз

Николь Кидман решила усыновить ребенка, чтобы удержать мужа

15:16 08.12.2021 (обновлено: 15:29 08.12.2021)
© AFP / Alberto PIZZOLIАвстралийская актриса Николь Кидман
Австралийская актриса Николь Кидман - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
© AFP / Alberto PIZZOLI
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54-летняя звезда Голливуда хочет спасти свой брак с известным музыкантом. Она готова пойти на все ради сохранения семьи
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Актриса Голливуда Николь Кидман решила усыновить ребенка – таким образом звезда сериала "Отыграть назад" хочет удержать мужа-музыканта Кита Урбана.
Кидман и Урбан поженились 14 лет назад, после того как актриса развелась с коллегой Томом Крузом. У знаменитой пары подрастает двое детей – дочки Сандэй и Фэйт, которых родила суррогатная мать. А теперь стало известно, что супруги намерены усыновить еще одного ребенка.
Кидман и Урбан пришли к соглашению и решили усыновить новорожденного малыша. Об этом рассказали американские СМИ.
"Для Николь это будет третий процесс усыновления, но все равно волнительный. Она очень любит своего мужа, у них есть две удивительные дочки, которые также взволнованы в предвкушении появления братика или сестрички", – рассказал близкий друг семьи актрисы и музыканта.
Также источник рассказал, что идея усыновить малыша полностью принадлежит Николь. Таким образом актриса решила преодолеть накопившиеся проблемы в браке и удержать мужа рядом с собой.
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