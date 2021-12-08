https://sputnik-georgia.ru/20211208/nochnye-razvlecheniya-i-koronavirus-262697923.html

Ночные развлечения и коронавирус

Ночные развлечения и коронавирус

Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года с началом ковид-пандемии. Акции протеста ни к чему не привели. Пока что такие заведения остаются закрытыми, а... 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T17:58+0400

2021-12-08T17:58+0400

2021-12-08T17:58+0400

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общество

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Ночные клубы в Грузии могут открыться уже 16-17 декабря. Об этом на днях заявил глава службы инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе. Работа над протоколом безопасности, который должен быть утвержден приказом министра здравоохранения, практически завершена. При этом окончательное решение об открытии клубов должен принять Межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, карикатуры, развлечения, молодежь, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, инфографика, мультимедиа, общество