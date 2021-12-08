Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211208/nochnye-razvlecheniya-i-koronavirus-262697923.html
Ночные развлечения и коронавирус
Ночные развлечения и коронавирус
Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года с началом ковид-пандемии. Акции протеста ни к чему не привели. Пока что такие заведения остаются закрытыми, а... 08.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-08T17:58+0400
2021-12-08T17:58+0400
грузия
карикатуры
развлечения
молодежь
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
мультимедиа
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/08/262697751_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0039f607c5d0415bf92eae46ec985574.jpg
Ночные клубы в Грузии могут открыться уже 16-17 декабря. Об этом на днях заявил глава службы инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе. Работа над протоколом безопасности, который должен быть утвержден приказом министра здравоохранения, практически завершена. При этом окончательное решение об открытии клубов должен принять Межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/08/262697751_43:0:1262:914_1920x0_80_0_0_e2ba72a8a67f61e1d93b4fa87102234e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, карикатуры, развлечения, молодежь, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, инфографика, мультимедиа, общество

Ночные развлечения и коронавирус

17:58 08.12.2021
Подписаться на
Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года с началом ковид-пандемии. Акции протеста ни к чему не привели. Пока что такие заведения остаются закрытыми, а ведь прошло уже более полутора лет
Ночные развлечения и коронавирус - Sputnik Грузия
Ночные клубы в Грузии могут открыться уже 16-17 декабря. Об этом на днях заявил глава службы инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе. Работа над протоколом безопасности, который должен быть утвержден приказом министра здравоохранения, практически завершена. При этом окончательное решение об открытии клубов должен принять Межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:51В первом матче на АТР Cup грузинские теннисисты сыграют с Аргентиной
19:33Глава МИД Грузии поздравил немецкого коллегу с назначением
19:20Саакашвили запретили телефонные звонки на два месяца
18:41Начальник полиции Армении находится с официальным визитом в Грузии
18:18"Мы сделаем Тбилиси лучше и без вас" - Каладзе ответил оппозиции
18:01Кинорежиссер Русудан Глурджидзе возглавит жюри фестиваля "Московская премьера"
17:58Ночные развлечения и коронавирус
17:47Исторический шанс: сторонники Саакашвили сделали предложение Зурабишвили - видео
17:45"Легия" - "Спартак": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА
17:30Тея Цулукиани назначила худруков трех театров Грузии
17:22Певица Кристал Уотерс выступит в Грузии на Новый год
17:07Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц
17:03У резиденции действующего президента Грузии требовали освобождения бывшего
16:47Экономика Грузии - совместная оценка и рекомендации ЕБРР и ЕИБ
16:31Тбилисский аэропорт не смог принять несколько рейсов
16:16Владелец "Рустави 2" выиграл суд и сохранил за собой все 100% доли компании
16:04В Грузии будут популяризировать суд присяжных
15:01Торнике Шенгелия не поможет ЦСКА в матче Евролиги против "Жальгириса"
14:44Нацбанк Грузии ужесточил монетарную политику
14:27Горнолыжные курорты Грузии ждут... зимы