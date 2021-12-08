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Ночные развлечения и коронавирус
Ночные развлечения и коронавирус
Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года с началом ковид-пандемии. Акции протеста ни к чему не привели. Пока что такие заведения остаются закрытыми, а... 08.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-08T17:58+0400
2021-12-08T17:58+0400
2021-12-08T17:58+0400
грузия
карикатуры
развлечения
молодежь
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
мультимедиа
общество
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Ночные клубы в Грузии могут открыться уже 16-17 декабря. Об этом на днях заявил глава службы инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе. Работа над протоколом безопасности, который должен быть утвержден приказом министра здравоохранения, практически завершена. При этом окончательное решение об открытии клубов должен принять Межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, карикатуры, развлечения, молодежь, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, инфографика, мультимедиа, общество
Ночные развлечения и коронавирус
Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года с началом ковид-пандемии. Акции протеста ни к чему не привели. Пока что такие заведения остаются закрытыми, а ведь прошло уже более полутора лет
Ночные клубы в Грузии могут открыться уже 16-17 декабря. Об этом на днях заявил глава службы инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе. Работа над протоколом безопасности, который должен быть утвержден приказом министра здравоохранения, практически завершена. При этом окончательное решение об открытии клубов должен принять Межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией.