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Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц
Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц
На своем посту Шольц сменил Ангелу Меркель, удерживавшую власть в течение последних 16 лет
2021-12-08T17:07+0400
2021-12-08T17:07+0400
2021-12-08T17:07+0400
в мире
германия
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Социал-демократ Олаф Шольц избран новым канцлером Германии в результате голосования в Бундестаге, передает РИА Новости.Канцлер избирается тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов. Это значит, что в нынешнем бундестаге ФРГ "за" должны были проголосовать минимум 369 депутатов из 736. Шольц получил 395 голосов.Любопытно, что предписанная Конституцией формула завершается фразой "Да поможет мне Бог". Обычно эти слова политики могут использовать по своему желанию. Шольц, который характеризует себя как нерелигиозного человека, не сказал ее. Таким образом стал вторым канцлером после Герхарда Шредера, кто подобным образом поступил.Избрание Шольца было предсказуемым. Политик пользуется поддержкой не только своих соратников по фракции, но также "Зеленых" и СВДП. Чуть ранее немецкие парламентарии устроили настоящую овацию покидающей пост канцлера Германии Ангеле Меркель, которая была у руля власти на протяжении 16 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, германия, ангела меркель
Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц
На своем посту Шольц сменил Ангелу Меркель, удерживавшую власть в течение последних 16 лет
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik.
Социал-демократ Олаф Шольц избран новым канцлером Германии в результате голосования в Бундестаге, передает РИА Новости
.
Канцлер избирается тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов. Это значит, что в нынешнем бундестаге ФРГ "за" должны были проголосовать минимум 369 депутатов из 736. Шольц получил 395 голосов.
"Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, приумножать его достояние, оберегать его от ущерба, соблюдать и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и блюсти справедливость по отношению к каждому", — сказал новый глава правительства.
Любопытно, что предписанная Конституцией формула завершается фразой "Да поможет мне Бог". Обычно эти слова политики могут использовать по своему желанию. Шольц, который характеризует себя как нерелигиозного человека, не сказал ее. Таким образом стал вторым канцлером после Герхарда Шредера, кто подобным образом поступил.
Избрание Шольца было предсказуемым. Политик пользуется поддержкой не только своих соратников по фракции, но также "Зеленых" и СВДП.
Чуть ранее немецкие парламентарии устроили настоящую овацию покидающей пост канцлера Германии Ангеле Меркель, которая была у руля власти на протяжении 16 лет.
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