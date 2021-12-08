https://sputnik-georgia.ru/20211208/pevitsa-kristal-uoters-vystupit-v-gruzii-na-novyy-god-262692393.html

Певица Кристал Уотерс выступит в Грузии на Новый год

Певица Кристал Уотерс выступит в Грузии на Новый год

Автор хитов Gypsy Woman и 100% Pure Love споет для жителей и гостей Тбилиси в новогоднюю ночь

2021-12-08T17:22+0400

2021-12-08T17:22+0400

2021-12-08T17:22+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Американская певица и композитор Кристал Уотерс (Crystal Waters) выступит в столичном клубе MonoHall на Новый год 31 декабря, сообщают организаторы в Facebook.На вечере в Тбилиси также сыграют диджеи AVIVX, Levi Love Disco, Tobako Tween и Levi Love Disco B2B Tobako Tween.Кристал Уотерс выступает в жанрах хаус и танцевальная музыка. Популярность ей принесли в 1990-е хиты Gypsy Woman и 100% Pure Love, в 2007 году вновь вернулась в чарты с синглом Destination Calabria, который она записала совместно с Алексом Гаудино. В конце 2016 года журнал Billboard назвал ее одной из самых успешных певиц танцевальной музыки. Награды певицы включают в себя шесть наград ASCAP Songwriter Awards, три номинации American Music Award, MTV Video Music Award nod, четыре награды Billboard Music Awards.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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