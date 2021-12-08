https://sputnik-georgia.ru/20211208/pevitsa-kristal-uoters-vystupit-v-gruzii-na-novyy-god-262692393.html
Певица Кристал Уотерс выступит в Грузии на Новый год
Певица Кристал Уотерс выступит в Грузии на Новый год
Автор хитов Gypsy Woman и 100% Pure Love споет для жителей и гостей Тбилиси в новогоднюю ночь
2021-12-08T17:22+0400
2021-12-08T17:22+0400
2021-12-08T17:22+0400
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Американская певица и композитор Кристал Уотерс (Crystal Waters) выступит в столичном клубе MonoHall на Новый год 31 декабря, сообщают организаторы в Facebook.На вечере в Тбилиси также сыграют диджеи AVIVX, Levi Love Disco, Tobako Tween и Levi Love Disco B2B Tobako Tween.Кристал Уотерс выступает в жанрах хаус и танцевальная музыка. Популярность ей принесли в 1990-е хиты Gypsy Woman и 100% Pure Love, в 2007 году вновь вернулась в чарты с синглом Destination Calabria, который она записала совместно с Алексом Гаудино. В конце 2016 года журнал Billboard назвал ее одной из самых успешных певиц танцевальной музыки. Награды певицы включают в себя шесть наград ASCAP Songwriter Awards, три номинации American Music Award, MTV Video Music Award nod, четыре награды Billboard Music Awards.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, грузия, тбилиси, новый год
Певица Кристал Уотерс выступит в Грузии на Новый год
Автор хитов Gypsy Woman и 100% Pure Love споет для жителей и гостей Тбилиси в новогоднюю ночь
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik.
Американская певица и композитор Кристал Уотерс (Crystal Waters
) выступит в столичном клубе MonoHall на Новый год 31 декабря, сообщают
организаторы в Facebook.
На вечере в Тбилиси также сыграют диджеи AVIVX, Levi Love Disco, Tobako Tween и Levi Love Disco B2B Tobako Tween.
Кристал Уотерс выступает в жанрах хаус и танцевальная музыка. Популярность ей принесли в 1990-е хиты Gypsy Woman и 100% Pure Love, в 2007 году вновь вернулась в чарты с синглом Destination Calabria, который она записала совместно с Алексом Гаудино.
В конце 2016 года журнал Billboard назвал ее одной из самых успешных певиц танцевальной музыки. Награды певицы включают в себя шесть наград ASCAP Songwriter Awards, три номинации American Music Award, MTV Video Music Award nod, четыре награды Billboard Music Awards.
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