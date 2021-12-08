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Скоро в роддом: сколько женщин в лагере мигрантов готовятся рожать в Беларуси?
Скоро в роддом: сколько женщин в лагере мигрантов готовятся рожать в Беларуси?
В кризисном центре на белорусско-польской границе находятся не менее 10 женщин на серьезных сроках беременности, вопрос о родах в Беларуси становится все более... 08.12.2021, Sputnik Грузия
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В центре для мигрантов на границе находятся женщины на больших сроках беременности, решения о возвращении на родину они пока не принимают в надежде попасть в ЕС, сообщает Sputnik Беларусь. Белорусские медики готовы оказать беременным мигранткам всю необходимую им помощь по сопровождению беременности и родам, рассказала журналистам начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда."Всего была оказана помощь в стационарных условиях пяти беременным женщинам, а всего – десяти беременным женщинам, 5 – стационарно ,5 – амбулаторно. На сегодняшний день в гродненском клиническом перинатальном центре находится под наблюдением беременная, срок больше 38 недель, там она будет находиться при ее согласии до момента наступления родов", – рассказала Кеда.
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Скоро в роддом: сколько женщин в лагере мигрантов готовятся рожать в Беларуси?

12:45 08.12.2021 (обновлено: 13:08 08.12.2021)
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В кризисном центре на белорусско-польской границе находятся не менее 10 женщин на серьезных сроках беременности, вопрос о родах в Беларуси становится все более актуальным. Смотрите в видео, как чувствуют себя будущие мамы
В центре для мигрантов на границе находятся женщины на больших сроках беременности, решения о возвращении на родину они пока не принимают в надежде попасть в ЕС, сообщает Sputnik Беларусь.
Белорусские медики готовы оказать беременным мигранткам всю необходимую им помощь по сопровождению беременности и родам, рассказала журналистам начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.
"Всего была оказана помощь в стационарных условиях пяти беременным женщинам, а всего – десяти беременным женщинам, 5 – стационарно ,5 – амбулаторно. На сегодняшний день в гродненском клиническом перинатальном центре находится под наблюдением беременная, срок больше 38 недель, там она будет находиться при ее согласии до момента наступления родов", – рассказала Кеда.
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