https://sputnik-georgia.ru/20211208/teya-tsulukiani-naznachila-khudrukov-trekh-teatrov-gruzii-262696842.html

Тея Цулукиани назначила худруков трех театров Грузии

Тея Цулукиани назначила худруков трех театров Грузии

Все трое являлись действующими художественными руководителями этих театров, однако срок их полномочий истекал 08.12.2021, Sputnik Грузия

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резо габриадзе

роберт стуруа

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани назначила трех художественных руководителей театров - глава Минкульта объявила о своем решении на брифинге в ведомстве.Все трое являлись действующими художественными руководителями указанных театров, однако срок их полномочий истекал 31 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, тбилиси, тея цулукиани, резо габриадзе, роберт стуруа