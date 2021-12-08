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Тея Цулукиани назначила худруков трех театров Грузии
Тея Цулукиани назначила худруков трех театров Грузии
Все трое являлись действующими художественными руководителями этих театров, однако срок их полномочий истекал 08.12.2021, Sputnik Грузия
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тбилиси
тея цулукиани
резо габриадзе
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани назначила трех художественных руководителей театров - глава Минкульта объявила о своем решении на брифинге в ведомстве.Все трое являлись действующими художественными руководителями указанных театров, однако срок их полномочий истекал 31 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, тея цулукиани, резо габриадзе, роберт стуруа

Тея Цулукиани назначила худруков трех театров Грузии

17:30 08.12.2021
© Sputnik / STRINGER Виды Тбилиси - театр марионеток Резо Габриадзе и арт-кафе в старом городе
Виды Тбилиси - театр марионеток Резо Габриадзе и арт-кафе в старом городе - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / STRINGER
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Все трое являлись действующими художественными руководителями этих театров, однако срок их полномочий истекал
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани назначила трех художественных руководителей театров - глава Минкульта объявила о своем решении на брифинге в ведомстве.
По решению министра, худруком Театра марионеток Резо Габриадзе стал режиссер и актер Леван (Лео) Габриадзе, Государственный профессиональный театр теней "Абхазия" возглавит режиссер, актер и драматург Гела Канделаки, а Национальный драматический театр им. Ш. Руставели — Роберт Стуруа.
Все трое являлись действующими художественными руководителями указанных театров, однако срок их полномочий истекал 31 декабря 2021 года.
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