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Тея Цулукиани назначила худруков трех театров Грузии
Тея Цулукиани назначила худруков трех театров Грузии
Все трое являлись действующими художественными руководителями этих театров, однако срок их полномочий истекал 08.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-08T17:30+0400
2021-12-08T17:30+0400
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани назначила трех художественных руководителей театров - глава Минкульта объявила о своем решении на брифинге в ведомстве.Все трое являлись действующими художественными руководителями указанных театров, однако срок их полномочий истекал 31 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, тея цулукиани, резо габриадзе, роберт стуруа
Тея Цулукиани назначила худруков трех театров Грузии
Все трое являлись действующими художественными руководителями этих театров, однако срок их полномочий истекал
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани назначила трех художественных руководителей театров - глава Минкульта объявила о своем решении на брифинге в ведомстве.
По решению министра, худруком Театра марионеток Резо Габриадзе стал режиссер и актер Леван (Лео) Габриадзе, Государственный профессиональный театр теней "Абхазия" возглавит режиссер, актер и драматург Гела Канделаки, а Национальный драматический театр им. Ш. Руставели — Роберт Стуруа.
Все трое являлись действующими художественными руководителями указанных театров, однако срок их полномочий истекал 31 декабря 2021 года.
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