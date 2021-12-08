https://sputnik-georgia.ru/20211208/v-gruzii-budut-populyarizirovat-sud-prisyazhnykh-262692159.html

В Грузии будут популяризировать суд присяжных

В Грузии будут популяризировать суд присяжных

Информационная кампания, которую начинает Генеральная прокуратура Грузии, называется "Суд присяжных - ваш голос в правосудии" 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T16:04+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. В Грузии начинается кампания популяризации суда присяжных - презентация проекта "Суд присяжных - ваш голос в правосудии" состоялась в Генпрокуратуре Грузии в среду.Информационная кампания, которая проводится при поддержке посольства США, направлена на повышение осведомленности общественности об институте суда присяжных заседателей.По словам генпрокурора, особенно важно привлекать к программе почетных граждан, людей, имеющих авторитет в обществе, завоевавших уважение своей профессиональной деятельностью, успешной и запоминающейся карьерой.Кампания "Суд присяжных - ваш голос в правосудии" будет проходить по всей стране.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, прокуратура, суд