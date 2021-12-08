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В Грузии будут популяризировать суд присяжных
В Грузии будут популяризировать суд присяжных
Информационная кампания, которую начинает Генеральная прокуратура Грузии, называется "Суд присяжных - ваш голос в правосудии" 08.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. В Грузии начинается кампания популяризации суда присяжных - презентация проекта "Суд присяжных - ваш голос в правосудии" состоялась в Генпрокуратуре Грузии в среду.Информационная кампания, которая проводится при поддержке посольства США, направлена на повышение осведомленности общественности об институте суда присяжных заседателей.По словам генпрокурора, особенно важно привлекать к программе почетных граждан, людей, имеющих авторитет в обществе, завоевавших уважение своей профессиональной деятельностью, успешной и запоминающейся карьерой.Кампания "Суд присяжных - ваш голос в правосудии" будет проходить по всей стране.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, прокуратура, суд

В Грузии будут популяризировать суд присяжных

16:04 08.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЗдание главной прокуратуры Грузии
Здание главной прокуратуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Информационная кампания, которую начинает Генеральная прокуратура Грузии, называется "Суд присяжных - ваш голос в правосудии"
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. В Грузии начинается кампания популяризации суда присяжных - презентация проекта "Суд присяжных - ваш голос в правосудии" состоялась в Генпрокуратуре Грузии в среду.
Информационная кампания, которая проводится при поддержке посольства США, направлена на повышение осведомленности общественности об институте суда присяжных заседателей.

"Сегодня перед нами стоит серьезная проблема - общественность мало что знает об институте присяжных заседателей, поэтому число желающих вершить объективное и беспристрастное правосудие невелико", - заявил генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе.

По словам генпрокурора, особенно важно привлекать к программе почетных граждан, людей, имеющих авторитет в обществе, завоевавших уважение своей профессиональной деятельностью, успешной и запоминающейся карьерой.
Кампания "Суд присяжных - ваш голос в правосудии" будет проходить по всей стране.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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