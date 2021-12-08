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В Грузии сократили максимальный срок ипотеки в иностранной валюте
В Грузии сократили максимальный срок ипотеки в иностранной валюте
Ипотечный кредит в Грузии отныне можно будет брать на срок не более 10 лет 08.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-08T13:40+0400
2021-12-08T14:10+0400
экономика
новости
грузия
национальный банк
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Комитет финансовой стабильности Национального банка Грузии принял решение о сокращении максимального срока ипотечных кредитов в иностранной валюте с 15 до 10 лет, говорится в сообщении на сайте Нацбанка. С апреля 2021 года параллельно восстановлению экономики и ужесточению монетарной политики ускорился рост ипотечных кредитов в иностранной валюте. В случае сохранения этой тенденции, темы годового роста таких кредитов в 2022 году достигнут 10%. Это также создает угрозы устойчивости рынка недвижимого имущества. "Основная часть ипотечных кредитов с переменной ставкой, соответственно, кредиты, помимо рисков обменного курса, сопровождаются еще и процентными рисками", отмечено в сообщении. Это, по данным Нацбанка, наиболее примечательно в условиях исторически низких процентных ставок в случае долларов и евро на мировых рынках."Сокращение максимальных сроков ипотечных кредитов в иностранной валюте облегчит эти уязвимости... Кроме того, сокращение сроков ускорит амортизацию кредитов, что сократит кредитные риски и будет способствовать дедоларизации", – говорится в сообщении. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, национальный банк

В Грузии сократили максимальный срок ипотеки в иностранной валюте

13:40 08.12.2021 (обновлено: 14:10 08.12.2021)
© Pixabay / NikolayFrolochkinДоллары США
Доллары США - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
© Pixabay / NikolayFrolochkin
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Ипотечный кредит в Грузии отныне можно будет брать на срок не более 10 лет
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Комитет финансовой стабильности Национального банка Грузии принял решение о сокращении максимального срока ипотечных кредитов в иностранной валюте с 15 до 10 лет, говорится в сообщении на сайте Нацбанка.
С апреля 2021 года параллельно восстановлению экономики и ужесточению монетарной политики ускорился рост ипотечных кредитов в иностранной валюте. В случае сохранения этой тенденции, темы годового роста таких кредитов в 2022 году достигнут 10%.

"Примечательно, что большинство заемщиков не хеджированы, что указывает на их большую уязвимость и, исходя из размера портфеля, способствует скоплению системных рисков в финансовом секторе", – сказано в сообщении.

Это также создает угрозы устойчивости рынка недвижимого имущества.
"Основная часть ипотечных кредитов с переменной ставкой, соответственно, кредиты, помимо рисков обменного курса, сопровождаются еще и процентными рисками", отмечено в сообщении.
Это, по данным Нацбанка, наиболее примечательно в условиях исторически низких процентных ставок в случае долларов и евро на мировых рынках.
"Сокращение максимальных сроков ипотечных кредитов в иностранной валюте облегчит эти уязвимости... Кроме того, сокращение сроков ускорит амортизацию кредитов, что сократит кредитные риски и будет способствовать дедоларизации", – говорится в сообщении.
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