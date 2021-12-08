https://sputnik-georgia.ru/20211208/vladelets-rustavi-2-vyigral-sud-i-sokhranil-za-soboy-vse-100-doli-kompanii-262692639.html

Владелец "Рустави 2" выиграл суд и сохранил за собой все 100% доли компании

Владелец "Рустави 2" выиграл суд и сохранил за собой все 100% доли компании

Суд снял арест с 60% доли телекомпании "Рустави 2" 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T16:16+0400

2021-12-08T16:16+0400

2021-12-08T16:54+0400

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rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд не удовлетворил иск основателей телекомпании "Рустави 2" Давида Двали и Джарджи Акимидзе, которые требовали от нынешнего владельца компании Кибера Халваши 60% доли.Имущество телеканала Rustavi 2 арестовано>>В мае суд на основании ходатайства Двали и Акимидзе наложил арест на 60% доли "Рустави 2". Во вторник суд постановил снять арест, что позволит Халваши при желании продавать имущество "Рустави 2"."Честно говоря, мы ожидали этого. Вся наша позиция была основана на том факте, что у иска истек срок давности и, следовательно, не доказывает определенных фактических обстоятельств. Если принуждение имело место от кого-либо, то это наверняка был не Кибар Халваши", - сказал генеральный директор "Рустави 2" Паата Салия. По его словам, судья Гоча Дидава счел Халваши добросовестным покупателем.Салия ожидает, что истец обжалует решение суда.Джарджи Акимидзе и Давид Двали основали "Рустави 2" вместе с ныне покойным Эроси Кицмаришвили в 1994 году. К моменту продажи телекомпании Паате Карсанидзе в 2004 году их доля составляла 60%.Двали и Акимидзе утверждали на суде, что их "силой и грубым вмешательством властей" вынудили продать "Рустави 2". В то время у власти уже была команда Михаила Саакашвили. Начиная с 2003 года "Рустави 2" был главной информационной поддержкой "революции роз", чуть позже – победившего "Единого национального движения", основанного Саакашвили. После 2004 года "Рустави 2" множество раз переходил из рук в руки. В том же году контрольную долю телекомпании приобрел Кибар Халваши, которую продал в 2006 году. Спустя почти десять лет, уже после прихода к власти "Грузинской мечты", он подал в суд, заявив, что "Рустави 2", который к тому времени был радикально оппозиционным, у него отобрали. Халваши выиграл дело в судах всех трех инстанций. Позже Европейский суд по правам человека объявил, что не нашел нарушений в процессе судопроизводства в Грузии.В результате 18 июля 2019 года "Рустави 2" перешел к Халваши и его компании "Панорама".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20190809/Okruashvili-vs-Khalvashi-podpis-na-dogovore-okazalas-poddelkoy-246203146.html

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экономика, новости, грузия, тбилисский городской суд, кибар халваши, rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв