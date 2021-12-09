https://sputnik-georgia.ru/20211209/chem-zanimaetsya-sakrebulo-262736099.html

Чем занимается сакребуло?

Чем занимается сакребуло?

В 64 городах и районах Грузии 3 декабря прошли первые заседания местных совещательных органов – сакребуло, избранных по итогам выборов 09.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-09T19:16+0400

2021-12-09T19:16+0400

2021-12-09T19:16+0400

политика

грузия

инфографика

сакребуло

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Первый и второй туры выборов в органы местной власти в Грузии прошли в октябре 2021 года. В ходе второго тура выборов граждане Грузии избирали мэров 20 городов и районов, где в первом туре ни один из кандидатов не смог набрать более половины голосов избирателей. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутатов сакребуло.И если в Тбилиси большинство депутатских кресел досталось представителям правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", то во втором по величине городе страны Батуми большинство мандатов досталось оппозиции. Кроме того, у оппозиционных партий, в целом, большинство в сакребуло Рустави, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки. Во всех шести городах оппозиция сорвала первые заседания сакребуло.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете об основных функциях сакребуло.

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политика, грузия, инфографика, сакребуло, инфографика