https://sputnik-georgia.ru/20211209/chto-my-edim-v-gruzii-unichtozhili-220-kilogrammov-myasoproduktov-262731729.html

Что мы едим? В Грузии уничтожили 220 килограммов мясопродуктов

Что мы едим? В Грузии уничтожили 220 килограммов мясопродуктов

Инспекторы Агентства продовольствия Грузии следят за качеством мяса на рынке 09.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-09T18:22+0400

2021-12-09T18:22+0400

2021-12-09T18:22+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Специалисты Агентства продовольствия Грузии уничтожили 220 килограммов мяса, произведенного предприятием "Ахали Хорци", без соответствующих ветеринарных сертификатов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Национальное агентство продовольствия Грузии проверяет предприятия по розничной и оптовой торговле мясом. Инспекционные группы проверили семь объектов, расположенных на улице Рафаэля Агладзе в Тбилиси. Помимо "Ахали Хорци", санкциям со стороны инспекции подверглась компания "GMN Мясопродукты" - она была оштрафована за отсутствие регистрации в Реестре экономической деятельности.В рамках государственного контроля инспекторы агентства также проверяют наличие на объектах системы HACCP (система, предназначенная для выявления, анализа, контроля и управления рисками при изготовлении пищевой продукции – ред.) , из-за чего признание предпринимательской деятельности компании "Никора" (объект не имеет ничего общего с сетью супермаркетов "Никора") было приостановлено.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, что мы едим?