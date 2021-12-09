Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211209/chto-my-edim-v-gruzii-unichtozhili-220-kilogrammov-myasoproduktov-262731729.html
Что мы едим? В Грузии уничтожили 220 килограммов мясопродуктов
Что мы едим? В Грузии уничтожили 220 килограммов мясопродуктов
Инспекторы Агентства продовольствия Грузии следят за качеством мяса на рынке 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T18:22+0400
2021-12-09T18:22+0400
общество
новости
грузия
что мы едим?
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/1c/250470227_0:77:2730:1613_1920x0_80_0_0_ed96dbfa49ad0584ecaf388f6c2a4d37.jpg
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Специалисты Агентства продовольствия Грузии уничтожили 220 килограммов мяса, произведенного предприятием "Ахали Хорци", без соответствующих ветеринарных сертификатов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Национальное агентство продовольствия Грузии проверяет предприятия по розничной и оптовой торговле мясом. Инспекционные группы проверили семь объектов, расположенных на улице Рафаэля Агладзе в Тбилиси. Помимо "Ахали Хорци", санкциям со стороны инспекции подверглась компания "GMN Мясопродукты" - она была оштрафована за отсутствие регистрации в Реестре экономической деятельности.В рамках государственного контроля инспекторы агентства также проверяют наличие на объектах системы HACCP (система, предназначенная для выявления, анализа, контроля и управления рисками при изготовлении пищевой продукции – ред.) , из-за чего признание предпринимательской деятельности компании "Никора" (объект не имеет ничего общего с сетью супермаркетов "Никора") было приостановлено.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/1c/250470227_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_74680e600373f7deceb40f5e644a3002.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, что мы едим?

Что мы едим? В Грузии уничтожили 220 килограммов мясопродуктов

18:22 09.12.2021
© Sputnik / STRINGERТорговля на рынке. Новогодний базар
Торговля на рынке. Новогодний базар - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / STRINGER
Подписаться на
Инспекторы Агентства продовольствия Грузии следят за качеством мяса на рынке
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Специалисты Агентства продовольствия Грузии уничтожили 220 килограммов мяса, произведенного предприятием "Ахали Хорци", без соответствующих ветеринарных сертификатов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Национальное агентство продовольствия Грузии проверяет предприятия по розничной и оптовой торговле мясом. Инспекционные группы проверили семь объектов, расположенных на улице Рафаэля Агладзе в Тбилиси.
Помимо "Ахали Хорци", санкциям со стороны инспекции подверглась компания "GMN Мясопродукты" - она была оштрафована за отсутствие регистрации в Реестре экономической деятельности.
В рамках государственного контроля инспекторы агентства также проверяют наличие на объектах системы HACCP (система, предназначенная для выявления, анализа, контроля и управления рисками при изготовлении пищевой продукции – ред.) , из-за чего признание предпринимательской деятельности компании "Никора" (объект не имеет ничего общего с сетью супермаркетов "Никора") было приостановлено.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:16Чем занимается сакребуло?
19:11Зарубил топором спящих жену сына - детали зверского убийства на западе Грузии
18:55В Японии создали светящуюся при контакте с коронавирусом маску
18:22Что мы едим? В Грузии уничтожили 220 килограммов мясопродуктов
18:07Сен-Санс и не только: концерт органной музыки пройдет в Тбилиси в декабре
17:52Суд отказал адвокатам Саакашвили - экс-президенту придется обходиться без телефона
17:46"Гирчи" подготовила законопроект в расчете на освобождение некоторых заключенных
17:16Гарибашвили: Грузия - первая в регионе в области борьбы с коррупцией
17:01Верхний Ларс сегодня: на дороге к границе с Россией сняты все ограничения
16:27Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео
16:24У федерации баскетбола Грузии будет новый президент
16:08Расцветающие в кармане фиалки и назаретянин, исполняющий Eko & Vinda Folio
15:53Грузия не будет участвовать в заседании платформы "3+3" в Москве
15:31Лоукостер Myway Airlines подал в суд на Агентство гражданской авиации Грузии
15:16В Тбилиси восстановят теннисные корты
13:47Юношеская сборная Грузии по футболу узнала соперников по элит-раунду ЧЕ
13:32Когда в Тбилиси зажжется главная новогодняя елка?
13:17Ковид-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
13:07Погребинский: о встрече Путина и Байдена и переустройстве мира
13:01"Выслушаем всех" – Каладзе ввел дни приема граждан в мэрии Тбилиси