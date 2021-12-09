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ДТП на востоке Грузии - водитель скончался на месте
ДТП на востоке Грузии - водитель скончался на месте
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T21:42+0400
2021-12-09T21:42+0400
2021-12-09T21:54+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Один человек погиб в результате ДТП в Сагареджойском районе Кахети (Восточная Грузия), информацию Sputnik подтвердили в МВД Грузии.По факту возбуждено уголовное дело, следствие ведется по статье - "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".По данным СМИ, автомобиль марки Toyota, двигавшийся в направлении Тбилиси, перешел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes.Столкновение было настолько сильным, что водитель Toyota скончался на месте, пострадали и сидящие в машине пассажиры.Пострадавших доставили в клинику Geo Hospitals в Сагареджо. После оказания первой медицинской помощи они были выписаны.По данным МВД, в авариях на дорогах Грузии в период с 1 января по 30 сентября погибли 305 и пострадали 5,7 тысячи человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, дтп
ДТП на востоке Грузии - водитель скончался на месте
21:42 09.12.2021 (обновлено: 21:54 09.12.2021)
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие
ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik.
Один человек погиб в результате ДТП в Сагареджойском районе Кахети (Восточная Грузия), информацию Sputnik
подтвердили в МВД Грузии.
По факту возбуждено уголовное дело, следствие ведется по статье - "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".
По данным СМИ, автомобиль марки Toyota, двигавшийся в направлении Тбилиси, перешел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes.
Столкновение было настолько сильным, что водитель Toyota скончался на месте, пострадали и сидящие в машине пассажиры.
Пострадавших доставили в клинику Geo Hospitals в Сагареджо. После оказания первой медицинской помощи они были выписаны.
По данным МВД, в авариях на дорогах Грузии в период с 1 января по 30 сентября погибли 305 и пострадали 5,7 тысячи человек.
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