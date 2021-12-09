https://sputnik-georgia.ru/20211209/dtp-na-vostoke-gruzii---voditel-skonchalsya-na-meste-262740313.html

ДТП на востоке Грузии - водитель скончался на месте

ДТП на востоке Грузии - водитель скончался на месте

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие 09.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-09T21:42+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Один человек погиб в результате ДТП в Сагареджойском районе Кахети (Восточная Грузия), информацию Sputnik подтвердили в МВД Грузии.По факту возбуждено уголовное дело, следствие ведется по статье - "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".По данным СМИ, автомобиль марки Toyota, двигавшийся в направлении Тбилиси, перешел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes.Столкновение было настолько сильным, что водитель Toyota скончался на месте, пострадали и сидящие в машине пассажиры.Пострадавших доставили в клинику Geo Hospitals в Сагареджо. После оказания первой медицинской помощи они были выписаны.По данным МВД, в авариях на дорогах Грузии в период с 1 января по 30 сентября погибли 305 и пострадали 5,7 тысячи человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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происшествия, новости, грузия, дтп