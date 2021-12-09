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https://sputnik-georgia.ru/20211209/ezhenedelnyy-brifing-marii-zakharovoy---video-262728478.html
Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео
Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой 09.12.2021, Sputnik Грузия
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Мария Захарова проводит еженедельный брифинг. Официальный представитель МИД России по сложившейся из-за пандемии традиции комментирует главные внешнеполитические темы и отвечает на вопросы журналистов в формате видеоконференции.
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политика, россия, видео, мультимедиа, мария захарова, видео

Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео

16:27 09.12.2021 (обновлено: 16:41 09.12.2021)
© video: Ruptly
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Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой
Мария Захарова проводит еженедельный брифинг. Официальный представитель МИД России по сложившейся из-за пандемии традиции комментирует главные внешнеполитические темы и отвечает на вопросы журналистов в формате видеоконференции.
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