https://sputnik-georgia.ru/20211209/ezhenedelnyy-brifing-marii-zakharovoy---video-262728478.html
Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео
Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T16:27+0400
2021-12-09T16:27+0400
2021-12-09T16:41+0400
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мультимедиа
мария захарова
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Мария Захарова проводит еженедельный брифинг. Официальный представитель МИД России по сложившейся из-за пандемии традиции комментирует главные внешнеполитические темы и отвечает на вопросы журналистов в формате видеоконференции.
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политика, россия, видео, мультимедиа, мария захарова, видео
Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео
16:27 09.12.2021 (обновлено: 16:41 09.12.2021)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой
Мария Захарова проводит еженедельный брифинг. Официальный представитель МИД России по сложившейся из-за пандемии традиции комментирует главные внешнеполитические темы и отвечает на вопросы журналистов в формате видеоконференции.