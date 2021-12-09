https://sputnik-georgia.ru/20211209/glava-minzdrava-gruzii-podala-v-otstavku-262738343.html

Глава Минздрава Грузии подала в отставку

Глава Минздрава Грузии подала в отставку

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина... 09.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе подала в отставку.На специальном брифинге она поблагодарила всех медработников за работу и верность своей профессии."Несмотря на то, что в стране была сложная эпидемиологическая ситуация и главной целью была борьба с пандемией, в течение двух лет министерство реализовало ряд важных проектов", - сказала Тикарадзе, подводя итоги своей работы министром.Вместе с тем Тикарадзе заявила, что остается в партии "Грузинская мечта".Екатерина Тикарадзе была назначена на должность министра вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, здравоохранения и социальной защиты Грузии 18 июня 2019 года.Ранее Тикарадзе возглавляла Сачхерскую районную больницу. До этого работала в одной из ведущих клиник Германии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, минздрав грузии, отставка