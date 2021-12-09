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Глава Минздрава Грузии подала в отставку
Глава Минздрава Грузии подала в отставку
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина... 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T20:16+0400
2021-12-09T20:16+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе подала в отставку.На специальном брифинге она поблагодарила всех медработников за работу и верность своей профессии."Несмотря на то, что в стране была сложная эпидемиологическая ситуация и главной целью была борьба с пандемией, в течение двух лет министерство реализовало ряд важных проектов", - сказала Тикарадзе, подводя итоги своей работы министром.Вместе с тем Тикарадзе заявила, что остается в партии "Грузинская мечта".Екатерина Тикарадзе была назначена на должность министра вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, здравоохранения и социальной защиты Грузии 18 июня 2019 года.Ранее Тикарадзе возглавляла Сачхерскую районную больницу. До этого работала в одной из ведущих клиник Германии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, минздрав грузии, отставка
Глава Минздрава Грузии подала в отставку
20:16 09.12.2021 (обновлено: 20:53 09.12.2021)
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе подала в отставку.
На специальном брифинге она поблагодарила всех медработников за работу и верность своей профессии.
"Несмотря на то, что в стране была сложная эпидемиологическая ситуация и главной целью была борьба с пандемией, в течение двух лет министерство реализовало ряд важных проектов", - сказала Тикарадзе, подводя итоги своей работы министром.
Вместе с тем Тикарадзе заявила, что остается в партии "Грузинская мечта".
"Мы приняли решение, что я буду укреплять грузинскую систему здравоохранения и социальной защиты прямо здесь, в партии "Грузинская мечта", - сказал Тикарадзе.
Екатерина Тикарадзе была назначена на должность министра вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, здравоохранения и социальной защиты Грузии 18 июня 2019 года.
Ранее Тикарадзе возглавляла Сачхерскую районную больницу. До этого работала в одной из ведущих клиник Германии.
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