https://sputnik-georgia.ru/20211209/gruzinskie-yabloki-prodolzhayut-aktivno-eksportirovat-v-rossiyu-262660045.html
Грузинские яблоки продолжают активно экспортировать в Россию
Грузинские яблоки продолжают активно экспортировать в Россию
Правительство Грузии помогает фермерам реализовать урожай 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T08:01+0400
2021-12-09T08:01+0400
2021-12-09T08:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. С 1 августа по 5 декабря 2021 года из Грузии было экспортировано 3 263 тонны яблок на сумму 2,1 миллиона долларов США, сообщает министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства.По данным ведомства, яблоки почти полностью экспортированы в Российскую Федерацию (3 257 тонн). В Армению было экспортировано 5 тонн яблок.С целью увеличения производства и экспорта яблок в Грузии осуществляется программа закладки новых садов "Посади будущее". Яблоневые сады в рамках этой программы разбиты на 1 128 гектарах.Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается по принципу "одного окна". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогает фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам.Согласно программе субсидирования, государство возместит перерабатывающим компаниям 0,10 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм. Закупка будет производиться до 15 декабря.Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, россия
Грузинские яблоки продолжают активно экспортировать в Россию
Правительство Грузии помогает фермерам реализовать урожай
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. С 1 августа по 5 декабря 2021 года из Грузии было экспортировано 3 263 тонны яблок на сумму 2,1 миллиона долларов США, сообщает министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства.
По данным ведомства, яблоки почти полностью экспортированы в Российскую Федерацию (3 257 тонн). В Армению было экспортировано 5 тонн яблок.
С целью увеличения производства и экспорта яблок в Грузии осуществляется программа закладки новых садов "Посади будущее". Яблоневые сады в рамках этой программы разбиты на 1 128 гектарах.
Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается по принципу "одного окна". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.
Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогает фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам.
Согласно программе субсидирования, государство возместит перерабатывающим компаниям 0,10 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм. Закупка будет производиться до 15 декабря.
Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.