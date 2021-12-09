https://sputnik-georgia.ru/20211209/kak-inostrantsam-v-gruzii-podtverdit-svoy-kovid-status-262716789.html

Как иностранцам в Грузии подтвердить свой ковид-статус?

Как иностранцам в Грузии подтвердить свой ковид-статус?

Проверить "зеленый статус" иностранцев можно будет с помощью QR-кода, выданного их страной 09.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-09T12:32+0400

2021-12-09T12:32+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Иностранцам в Грузии для подтверждения "зеленого ковид-статуса" достаточно будет представить соответствующие документы, выданные в их странах, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства Грузии.Соответствующих изменения вошли в постановление правительства Грузии, которое уже подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Таким образом, проверить "зеленый статус" тех иностранных граждан, которые не зарегистрированы в системах на электронном портале www.covidpass.moh.gov.ge, в аппликации CovidPass Georgia и EU Digital COVID Certificate, можно будет с помощью QR-кода, выданного страной, предоставляющей статус.Проверка зеленого статуса иностранца также будет возможна на основании документа о полной вакцинации, выданного соответствующим официальным ведомством или на основании представления негативного ПЦР-теста.Изменение в постановление уже вступили в силу.С 1 декабря в Грузии начал действовать называемый "зеленый паспорт", который также признан ЕС. Получить ковид-паспорт могут вакцинированные двумя дозами как граждане Грузии, так и иностранцы, а также переболевшие граждане Грузии и иностранцы, у которых был зафиксирован коронавирус на территории Грузии.Предъявление ковид-паспорта или QR-кода в Грузии понадобится при посещении следующих объектов: гостиницы и другие объекты размещения; открытые и закрытые пространства ресторанов, кафе, баров, в том числе в торговых центрах; кинотеатры; театры; концертные залы; оперные театры; развлекательные заведения; казино и игорные залы; спа и фитнес-центры; канатки на горнолыжных курортах; детские центры (для лиц старше 18 лет).В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили, коронавирус covid-19