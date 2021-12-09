Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211209/marsel---lokomotiv-prognoz-na-match-ligi-evropy-uefa-262703856.html
"Марсель" - "Локомотив": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА
"Марсель" - "Локомотив": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги Европы УЕФА между клубами "Марсель" и "Локомотив" 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T09:36+0400
2021-12-09T09:36+0400
спорт
футбол
лига европы уефа
прогнозы результатов футбольных матчей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/08/262703778_0:0:2552:1437_1920x0_80_0_0_66d2b7fb5152ef00eda2f376378aca98.jpg
Московский "Локомотив" хуже всех из российских клубов провел еврокубковую осень. "Зенит" обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. "Спартак" имеет отличные шансы присоединиться к петербуржцам, а вот "железнодорожники", скорее всего, останутся без евровесны.В нынешнем розыгрыше турнира подопечные Маркуса Гисдоля не одержали ни одной победы (три поражения и две ничьи). При таких результатах "Локомотив" имеет шанс только на Лигу конференций УЕФА. Но для достижения этой цели необходимо на выезде обыграть "Марсель".Если посмотреть на последние результаты московского клуба, то данная задача кажется практически невыполнимой. "Железнодорожники" не могут выиграть уже в шести (!) матчах подряд. Если "Локо" уступает одним из слабейших клубов РПЛ ("Арсеналу" 1:3 и "Уралу" 0:1), то можно ли говорить об успехе во Франции?"Марсель", конечно, тоже звезд с неба не хватает. После поражения в Стамбуле от "Галатасарая" (2:4), "Олимпик" одержал в чемпионате Франции две минимальные победы – над "Труа" и "Нантом", но в минувшие выходные вновь проиграл – "Бресту" (1:2).Букмекеры совершенно не верят в успех "Локомотива". На победу гостей предлагается коэффициент 7,1 (против 1,44 у "Марселя"). Но я бы не стал брать чистую победу хозяев. Дело в том, что французов вполне устроит и ничья, а учитывая их нестабильность, может произойти все что угодно.Лично мне нравится ставка на количество голов "Марселя". В 10 последних матчах "Олимпик" только дважды сумел забить два гола (три ни разу). В трех случаях команда Сампаоли уходила с поля без забитых мячей, а в пяти ограничивалась одним. Думаю, в предстоящей игре разгрома не будет и хозяева ограничатся одним или двумя забитыми голами.Ставка: "Марсель" забьет один или два гола за 1,69.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/08/262703778_283:0:2552:1702_1920x0_80_0_0_69b0606cb1309d3ee10391b72d37d07f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, футбол, лига европы уефа, прогнозы результатов футбольных матчей

"Марсель" - "Локомотив": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

09:36 09.12.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкФутбол. Лига Европы. Матч "Локомотив" - "Марсель"
Футбол. Лига Европы. Матч Локомотив - Марсель - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги Европы УЕФА между клубами "Марсель" и "Локомотив"
Московский "Локомотив" хуже всех из российских клубов провел еврокубковую осень. "Зенит" обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. "Спартак" имеет отличные шансы присоединиться к петербуржцам, а вот "железнодорожники", скорее всего, останутся без евровесны.
В нынешнем розыгрыше турнира подопечные Маркуса Гисдоля не одержали ни одной победы (три поражения и две ничьи). При таких результатах "Локомотив" имеет шанс только на Лигу конференций УЕФА. Но для достижения этой цели необходимо на выезде обыграть "Марсель".
Если посмотреть на последние результаты московского клуба, то данная задача кажется практически невыполнимой. "Железнодорожники" не могут выиграть уже в шести (!) матчах подряд. Если "Локо" уступает одним из слабейших клубов РПЛ ("Арсеналу" 1:3 и "Уралу" 0:1), то можно ли говорить об успехе во Франции?
© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФутбол. Лига Европы. Матч "Локомотив" - "Марсель"
Футбол. Лига Европы. Матч Локомотив - Марсель - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
Футбол. Лига Европы. Матч "Локомотив" - "Марсель"
© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
"Марсель", конечно, тоже звезд с неба не хватает. После поражения в Стамбуле от "Галатасарая" (2:4), "Олимпик" одержал в чемпионате Франции две минимальные победы – над "Труа" и "Нантом", но в минувшие выходные вновь проиграл – "Бресту" (1:2).
Букмекеры совершенно не верят в успех "Локомотива". На победу гостей предлагается коэффициент 7,1 (против 1,44 у "Марселя"). Но я бы не стал брать чистую победу хозяев. Дело в том, что французов вполне устроит и ничья, а учитывая их нестабильность, может произойти все что угодно.
Лично мне нравится ставка на количество голов "Марселя". В 10 последних матчах "Олимпик" только дважды сумел забить два гола (три ни разу). В трех случаях команда Сампаоли уходила с поля без забитых мячей, а в пяти ограничивалась одним. Думаю, в предстоящей игре разгрома не будет и хозяева ограничатся одним или двумя забитыми голами.
Ставка: "Марсель" забьет один или два гола за 1,69.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:22Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией ограничено
09:20Курс лари на среду – 3,0991 GEL/$1
09:01S&P улучшило прогноз по рейтингу Грузинской железной дороги
08:01Грузинские яблоки продолжают активно экспортировать в Россию
07:31Грузинские права на вождение можно будет использовать в Европе
07:09"Спасибо ему за поддержку" – за что сестра Кристины Асмус поблагодарила Моргенштерна
07:01Сколько кредитов подорожало в Грузии после ужесточения политики Нацбанком
ВчераПереход на новый стандарт качества медикаментов в Грузии перенесен
ВчераСпрос на ипотеку в национальной валюте в Грузии может вырасти - мнение эксперта
ВчераКак корабль “Союз МС-20” с японскими туристами отправился в космос - видео
ВчераПрезидент Грузии поздравила нового канцлера Германии с избранием
ВчераПредставитель РФ: эсминцы США несут риски для гражданских судов
ВчераПанихида по погибшим во время войны в Абхазии прошла в храме Самеба
ВчераВ Батуми зафиксирована рекордно жаркая погода
ВчераПутин о переговорах с Байденом: беседа была открытой и конструктивной
ВчераВ первом матче на АТР Cup грузинские теннисисты сыграют с Аргентиной
ВчераГлава МИД Грузии поздравил немецкого коллегу с назначением
ВчераСаакашвили запретили телефонные звонки на два месяца
ВчераНачальник полиции Армении находится с официальным визитом в Грузии
Вчера"Мы сделаем Тбилиси лучше и без вас" - Каладзе ответил оппозиции