https://sputnik-georgia.ru/20211209/marsel---lokomotiv-prognoz-na-match-ligi-evropy-uefa-262703856.html
"Марсель" - "Локомотив": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА
"Марсель" - "Локомотив": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги Европы УЕФА между клубами "Марсель" и "Локомотив" 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T09:36+0400
2021-12-09T09:36+0400
2021-12-09T09:36+0400
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Московский "Локомотив" хуже всех из российских клубов провел еврокубковую осень. "Зенит" обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. "Спартак" имеет отличные шансы присоединиться к петербуржцам, а вот "железнодорожники", скорее всего, останутся без евровесны.В нынешнем розыгрыше турнира подопечные Маркуса Гисдоля не одержали ни одной победы (три поражения и две ничьи). При таких результатах "Локомотив" имеет шанс только на Лигу конференций УЕФА. Но для достижения этой цели необходимо на выезде обыграть "Марсель".Если посмотреть на последние результаты московского клуба, то данная задача кажется практически невыполнимой. "Железнодорожники" не могут выиграть уже в шести (!) матчах подряд. Если "Локо" уступает одним из слабейших клубов РПЛ ("Арсеналу" 1:3 и "Уралу" 0:1), то можно ли говорить об успехе во Франции?"Марсель", конечно, тоже звезд с неба не хватает. После поражения в Стамбуле от "Галатасарая" (2:4), "Олимпик" одержал в чемпионате Франции две минимальные победы – над "Труа" и "Нантом", но в минувшие выходные вновь проиграл – "Бресту" (1:2).Букмекеры совершенно не верят в успех "Локомотива". На победу гостей предлагается коэффициент 7,1 (против 1,44 у "Марселя"). Но я бы не стал брать чистую победу хозяев. Дело в том, что французов вполне устроит и ничья, а учитывая их нестабильность, может произойти все что угодно.Лично мне нравится ставка на количество голов "Марселя". В 10 последних матчах "Олимпик" только дважды сумел забить два гола (три ни разу). В трех случаях команда Сампаоли уходила с поля без забитых мячей, а в пяти ограничивалась одним. Думаю, в предстоящей игре разгрома не будет и хозяева ограничатся одним или двумя забитыми голами.Ставка: "Марсель" забьет один или два гола за 1,69.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал
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спорт, футбол, лига европы уефа, прогнозы результатов футбольных матчей
"Марсель" - "Локомотив": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги Европы УЕФА между клубами "Марсель" и "Локомотив"
Московский "Локомотив" хуже всех из российских клубов провел еврокубковую осень. "Зенит" обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. "Спартак" имеет отличные шансы присоединиться к петербуржцам, а вот "железнодорожники", скорее всего, останутся без евровесны.
В нынешнем розыгрыше турнира подопечные Маркуса Гисдоля не одержали ни одной победы (три поражения и две ничьи). При таких результатах "Локомотив" имеет шанс только на Лигу конференций УЕФА. Но для достижения этой цели необходимо на выезде обыграть "Марсель".
Если посмотреть на последние результаты московского клуба, то данная задача кажется практически невыполнимой. "Железнодорожники" не могут выиграть уже в шести (!) матчах подряд. Если "Локо" уступает одним из слабейших клубов РПЛ ("Арсеналу" 1:3 и "Уралу" 0:1), то можно ли говорить об успехе во Франции?
"Марсель", конечно, тоже звезд с неба не хватает. После поражения в Стамбуле от "Галатасарая" (2:4), "Олимпик" одержал в чемпионате Франции две минимальные победы – над "Труа" и "Нантом", но в минувшие выходные вновь проиграл – "Бресту" (1:2).
Букмекеры совершенно не верят в успех "Локомотива". На победу гостей предлагается коэффициент 7,1 (против 1,44 у "Марселя"). Но я бы не стал брать чистую победу хозяев. Дело в том, что французов вполне устроит и ничья, а учитывая их нестабильность, может произойти все что угодно.
Лично мне нравится ставка на количество голов "Марселя". В 10 последних матчах "Олимпик" только дважды сумел забить два гола (три ни разу). В трех случаях команда Сампаоли уходила с поля без забитых мячей, а в пяти ограничивалась одним. Думаю, в предстоящей игре разгрома не будет и хозяева ограничатся одним или двумя забитыми голами.
Ставка: "Марсель" забьет один или два гола за 1,69.
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