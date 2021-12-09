https://sputnik-georgia.ru/20211209/obval-skaly-v-svanetii-avtodvizhenie-polnostyu-vosstanovleno--262709323.html
Обвал скалы в Сванети - автодвижение полностью восстановлено
Обвал скалы в Сванети - автодвижение полностью восстановлено
На дороге Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили обвалилась скала и заблокировала ее 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T10:37+0400
2021-12-09T10:37+0400
2021-12-09T12:13+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Дорога, ведущая из Самегрело в высокогорную Сванети, полностью открыта, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В понедельник, 6 декабря, на 43-м километре дороги Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили внутригосударственного значения, обвалилась скала и заблокировала ее. На месте работала тяжелая техника, а также геологи, изучая возможные риски.Открыть дорогу в одностороннем порядке удалось в тот же день. А уже сегодня дорога открыта полностью. Вторую часть дороги удалось очистить от крупных каменных валун в результате буровзрывных работ.Работы проводили на месте представители соответствующих служб департамента автомобильных дорог.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, дороги, самегрело
Обвал скалы в Сванети - автодвижение полностью восстановлено
10:37 09.12.2021 (обновлено: 12:13 09.12.2021)
На дороге Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили обвалилась скала и заблокировала ее
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik.
Дорога, ведущая из Самегрело в высокогорную Сванети, полностью открыта, говорится в сообщении
на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
В понедельник, 6 декабря, на 43-м километре дороги Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили внутригосударственного значения, обвалилась скала и заблокировала ее. На месте работала тяжелая техника, а также геологи, изучая возможные риски.
Открыть дорогу в одностороннем порядке удалось в тот же день. А уже сегодня дорога открыта полностью. Вторую часть дороги удалось очистить от крупных каменных валун в результате буровзрывных работ.
Работы проводили на месте представители соответствующих служб департамента автомобильных дорог.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.