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Погребинский: о встрече Путина и Байдена и переустройстве мира
Погребинский: о встрече Путина и Байдена и переустройстве мира
Почему переговоры Путина и Байдена внушают осторожный оптимизм? Грядут ли новые "ялтинские соглашения"? Каким будет переустройство мира? Смотрите в видео... 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T13:07+0400
2021-12-09T13:07+0400
2021-12-09T13:07+0400
россия
видео
владимир путин
мультимедиа
сша
джо байден
экспертное мнение
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры. Встреча лидеров двух стран проходила в онлайн-формате и длилась более двух часов. У журналистов не было доступа на мероприятие, беседа Путина и Байдена проходила за закрытыми дверями.
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россия, видео, владимир путин, мультимедиа, сша, джо байден, экспертное мнение, видео
Погребинский: о встрече Путина и Байдена и переустройстве мира
Почему переговоры Путина и Байдена внушают осторожный оптимизм? Грядут ли новые "ялтинские соглашения"? Каким будет переустройство мира? Смотрите в видео мнение эксперта
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры. Встреча лидеров двух стран проходила в онлайн-формате и длилась более двух часов. У журналистов не было доступа на мероприятие, беседа Путина и Байдена проходила за закрытыми дверями.