https://sputnik-georgia.ru/20211209/pogrebinskiy-o-vstreche-putina-i-baydena-i-pereustroystve-mira-262719360.html

Погребинский: о встрече Путина и Байдена и переустройстве мира

Погребинский: о встрече Путина и Байдена и переустройстве мира

Почему переговоры Путина и Байдена внушают осторожный оптимизм? Грядут ли новые "ялтинские соглашения"? Каким будет переустройство мира? Смотрите в видео... 09.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-09T13:07+0400

2021-12-09T13:07+0400

2021-12-09T13:07+0400

россия

видео

владимир путин

мультимедиа

сша

джо байден

экспертное мнение

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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры. Встреча лидеров двух стран проходила в онлайн-формате и длилась более двух часов. У журналистов не было доступа на мероприятие, беседа Путина и Байдена проходила за закрытыми дверями.

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