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Премия People's Choice Awards: Джонсон - народный герой, Спирс - "Звезда соцсетей"
Премия People's Choice Awards: Джонсон - народный герой, Спирс - "Звезда соцсетей"
На 47-й церемонии авторитетной премии наградили самых выдающихся представителей кино, телевидения, музыки и культуры. Статуэтки вручили 40 лауреатам. Смотрите... 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T20:13+0400
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Ежегодная американская премия People's Choice Awards-2021 прошла в Санта-Монике.Наибольшее количество наград получила южнокорейская группа BTS и актер Дуэйн "Скала" Джонсон.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Звания "Звезда соцсетей" удостоилась певица Бритни Спирс, а знаменитая теледива и предпринимательница Ким Кардашьян была названа "Иконой стиля". В своей речи звезда реалити-шоу поблагодарила друзей-дизайнеров, а также бывшего мужа – рэпера Канье Уэста, – который оказал сильное влияние на ее вкусы и стиль.Американская премия присуждается деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования. До 2005 года победителя в каждой из номинаций выбирали с помощью социологического опроса, затем было организовано голосование в сети.
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фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, шоу-бизнес, фото

Премия People's Choice Awards: Джонсон - народный герой, Спирс - "Звезда соцсетей"

20:13 09.12.2021 (обновлено: 23:24 09.12.2021)
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На 47-й церемонии авторитетной премии наградили самых выдающихся представителей кино, телевидения, музыки и культуры. Статуэтки вручили 40 лауреатам. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошло мероприятие
Ежегодная американская премия People's Choice Awards-2021 прошла в Санта-Монике.Наибольшее количество наград получила южнокорейская группа BTS и актер Дуэйн "Скала" Джонсон.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Звания "Звезда соцсетей" удостоилась певица Бритни Спирс, а знаменитая теледива и предпринимательница Ким Кардашьян была названа "Иконой стиля". В своей речи звезда реалити-шоу поблагодарила друзей-дизайнеров, а также бывшего мужа – рэпера Канье Уэста, – который оказал сильное влияние на ее вкусы и стиль.

Американская премия присуждается деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования. До 2005 года победителя в каждой из номинаций выбирали с помощью социологического опроса, затем было организовано голосование в сети.
© REUTERS / Mike Blake

Дорит Кемсли позирует фотографу по прибытии на 47-ю церемонию вручения награды People's Choice Awards в Санта-Монике

Дорит Кемсли позирует фотографу по прибытии на 47-ю церемонию вручения награды People&#x27;s Choice Awards в Санта-Монике - Sputnik Грузия
1/10
© REUTERS / Mike Blake

Дорит Кемсли позирует фотографу по прибытии на 47-ю церемонию вручения награды People's Choice Awards в Санта-Монике

© REUTERS / Mike Blake

Уэллс Адамс и Сара Хайланд

Уэллс Адамс и Сара Хайланд - Sputnik Грузия
2/10
© REUTERS / Mike Blake

Уэллс Адамс и Сара Хайланд

© AP Photo / Jordan Strauss

Бекки Джи фотографируется с фанатами

Бекки Джи фотографируется с фанатами - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Jordan Strauss

Бекки Джи фотографируется с фанатами

© REUTERS / Mike Blake

Обладательница премии "Народная икона 2021 года" Холли Берри позирует перед прибытием на 47-ю церемонию вручения награды People's Choice Awards в Санта-Монике в США

Обладательница премии &quot;Народная икона 2021 года&quot; Холли Берри позирует перед прибытием на 47-ю церемонию вручения награды People&#x27;s Choice Awards в Санта-Монике в США - Sputnik Грузия
4/10
© REUTERS / Mike Blake

Обладательница премии "Народная икона 2021 года" Холли Берри позирует перед прибытием на 47-ю церемонию вручения награды People's Choice Awards в Санта-Монике в США

© REUTERS / Mike Blake

Обладатель премии People's Champion Award Дуэйн Джонсон прибывает на 47-ю церемонию вручения награды People's Choice Awards

Обладатель премии People&#x27;s Champion Award Дуэйн Джонсон прибывает на 47-ю церемонию вручения награды People&#x27;s Choice Awards - Sputnik Грузия
5/10
© REUTERS / Mike Blake

Обладатель премии People's Champion Award Дуэйн Джонсон прибывает на 47-ю церемонию вручения награды People's Choice Awards

© AP Photo / Jordan Strauss

Порша Уильямс на церемонии вручения награды People's Choice Awards

Порша Уильямс на церемонии вручения награды People&#x27;s Choice Awards - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Jordan Strauss

Порша Уильямс на церемонии вручения награды People's Choice Awards

© REUTERS / Mike Blake

Пэрис Джексон позирует фотографам

Пэрис Джексон позирует фотографам - Sputnik Грузия
7/10
© REUTERS / Mike Blake

Пэрис Джексон позирует фотографам

© REUTERS / Mike Blake

Телезвезда Тарек Эль Мусса и Хизер Рэй целуются на красной дорожке 47-й церемонии вручения награды People's Choice Awards в Санта-Монике, Калифорния, США

Телезвезда Тарек Эль Мусса и Хизер Рэй целуются на красной дорожке 47-й церемонии вручения награды People&#x27;s Choice Awards в Санта-Монике, Калифорния, США - Sputnik Грузия
8/10
© REUTERS / Mike Blake

Телезвезда Тарек Эль Мусса и Хизер Рэй целуются на красной дорожке 47-й церемонии вручения награды People's Choice Awards в Санта-Монике, Калифорния, США

© AFP / Amy Sussman/Getty Images

Авани Грегг и Чарли Д'Амелио

Авани Грегг и Чарли Д&#x27;Амелио - Sputnik Грузия
9/10
© AFP / Amy Sussman/Getty Images

Авани Грегг и Чарли Д'Амелио

© REUTERS / Mike Blake

Ослепительная улыбка Кристин Куинн

Ослепительная улыбка Кристин Куинн - Sputnik Грузия
10/10
© REUTERS / Mike Blake

Ослепительная улыбка Кристин Куинн

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