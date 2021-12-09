Премия People's Choice Awards: Джонсон - народный герой, Спирс - "Звезда соцсетей"

Ежегодная американская премия People's Choice Awards-2021 прошла в Санта-Монике.Наибольшее количество наград получила южнокорейская группа BTS и актер Дуэйн "Скала" Джонсон.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Звания "Звезда соцсетей" удостоилась певица Бритни Спирс, а знаменитая теледива и предпринимательница Ким Кардашьян была названа "Иконой стиля". В своей речи звезда реалити-шоу поблагодарила друзей-дизайнеров, а также бывшего мужа – рэпера Канье Уэста, – который оказал сильное влияние на ее вкусы и стиль.Американская премия присуждается деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования. До 2005 года победителя в каждой из номинаций выбирали с помощью социологического опроса, затем было организовано голосование в сети.
На 47-й церемонии авторитетной премии наградили самых выдающихся представителей кино, телевидения, музыки и культуры. Статуэтки вручили 40 лауреатам. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошло мероприятие
Ежегодная американская премия People's Choice Awards-2021 прошла в Санта-Монике.Наибольшее количество наград получила южнокорейская группа BTS и актер Дуэйн "Скала" Джонсон.
Звания "Звезда соцсетей" удостоилась певица Бритни Спирс, а знаменитая теледива и предпринимательница Ким Кардашьян была названа "Иконой стиля". В своей речи звезда реалити-шоу поблагодарила друзей-дизайнеров, а также бывшего мужа – рэпера Канье Уэста, – который оказал сильное влияние на ее вкусы и стиль.
Американская премия присуждается деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования. До 2005 года победителя в каждой из номинаций выбирали с помощью социологического опроса, затем было организовано голосование в сети.