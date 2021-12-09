https://sputnik-georgia.ru/20211209/rastsvetayuschie-v-karmane-fialki-i-nazaretyanin-ispolnyayuschiy-eko--vinda-folio-262697009.html

Расцветающие в кармане фиалки и назаретянин, исполняющий Eko & Vinda Folio

Расцветающие в кармане фиалки и назаретянин, исполняющий Eko & Vinda Folio

Этот молодой мужчина воспринимает мир на уровне ощущений, а его стихи, отличающиеся минимализмом, не спутаешь ни с чьими 09.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-09T16:08+0400

2021-12-09T16:08+0400

2021-12-09T16:08+0400

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нидерланды

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Сегодня Александр Нарсия живет в Нидерландах и работает в одной из IT-компаний Роттердама. К счастью, прозаичный эмигрантский быт не изменил в нем главного: скоро его стихи, переведенные на английский язык, будут напечатаны в местной газете- Поскольку вы минималист, что можете сказать о себе в двух словах?- Я из села Ахути Чхороцкусского района. Стихи пишу с детства. В Грузии у меня осталась мама. Сейчас я нахожусь в эмиграции. Двести граммов грузинской земли, которые я забрал с собой, постоянно напоминают мне о запахе родины. И такое ощущение, что в нагрудном кармане у меня вот-вот расцветут фиалки. Вот, это в двух словах…- Как вы начали заниматься поэзией?- Мое детство было богатым, но не материально, а исходя из обстоятельств и той любви, в которой я рос. Жизнь моих родителей была общением с поэзией. Книги, которые мне читала тетя, и сказки, которые под дубом рассказывал папа, настолько на меня действовали, что я все время думал о том, как удивителен мир и какие интересные события в нем происходят. Так, шаг за шагом, я сблизился с литературой и однажды стал ее частью.- Многие ваши стихи являются отголоском детства…- Это естественно – оттуда идут наши ощущения и отношение ко всему.- Вы окончили духовную семинарию, пишете стихи. А как оказались в IT-сфере Нидерландов?- Жизнь прекрасна и многообразна. В Грузии я, в основном, работал, будучи студентом. В Нидерландах в одной из компаний провожу абонентам интернет новой модели 5G. Нидерланды приняли меня очень хорошо. Здесь я познал цену благодарности, поскольку здесь за все принято говорить спасибо. Ни на ком нет фальшивой маски, они такие, какие есть. Главное, очень ценят искренность.- Что для вас поэзия?- Для меня это наблюдение за событиями, даже за собственными мыслями. Если бы не поэзия, мне трудно было бы жить. Через поэзию я наблюдаю великолепие жизни, воспринимаю, выражаю чувства…- Скоро в Нидерландах опубликуют ваши стихи?- Да, я счастлив. Скоро в местной газете вместе со стихами будут опубликованы мои впечатления об этой стране. Мои стихи на английский язык перевела Мзия Лоуренс- Квирикашвили. Я печатаюсь в "Литературной газете" и за это хочу поблагодарить господина Вахтанга Джавахадзе.- У вас есть небольшая зарисовка о Боге, которого мы ищем. Вспомните, пожалуйста, ее для читателя.- Я тебя увидел, назаретянин!.. Вчера ты стоял в подземном переходе и играл композицию Eko & Vinda Folio, тебя никто не слушал, поднимались и спускались по лестнице, довольные и не довольные своей жизнью. Я тоже тебя не стал слушать, опаздывал на лекцию. Быстро взбежал по лестнице, твой голос как будто меня догонял. Я подумал, что завтра снова здесь пройду и ты тоже будешь здесь, я останусь и послушаю… Начиная с того "завтра", я уже год прохожу этот путь, закончилась и нынешняя осень. Ты здесь не стоишь. Интересно, где ты играешь, куда пошел, в какой город, в каком подземном переходе стоишь и поешь. Прошу, вернись опять в наш город, снова спой нам, и мы обещаем, что послушаем тебя, только вернись, назаретянин!.. При каждом спуске будет останавливаться весь город, только вернись, назаретянин, только вернись!..- Кто в вашей жизни вам больше всего запомнился?- Я окончил духовную семинарию, и годы учебы там были для меня самыми волнительными. Это были годы знакомства с очень хорошими людьми и обретения друзей. Где бы я ни был, всегда буду с благодарностью их вспоминать.- Какой вы видите родину издалека?- Я настолько люблю свою страну, что мой отъезд был для меня большой болью. Тяжесть эмиграции, которая называется тоской по родине, здесь сопровождает меня повсюду. Отсюда моя родина кажется еще красивее, со всеми своими возможностями…Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, грузия, аналитика, интервью, грузины за рубежом, нидерланды