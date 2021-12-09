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https://sputnik-georgia.ru/20211209/sen-sans-i-ne-tolko-kontsert-organnoy-muzyki-proydet-v-tbilisi-v-dekabre-262731532.html
Сен-Санс и не только: концерт органной музыки пройдет в Тбилиси в декабре
Сен-Санс и не только: концерт органной музыки пройдет в Тбилиси в декабре
Солист музыкального вечера — молодой грузинский органист и пианист Александр Васадзе
2021-12-09T18:07+0400
2021-12-09T18:07+0400
культура
новости
грузия
концерт
тбилиси
музыкальный центр им. джансуга кахидзе
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Концерт органной музыки, на котором можно будет услышать произведения Баха, Видора, Витали, Вьерна и Сен-Санса, пройдет в столичном Музыкально-культурном центре им. Дж. Кахидзе 15 декабря.Солист вечера — органист и пианист Александр Васадзе. Докторант Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили Васадзе происходит из музыкальной семьи. В мире музыки с раннего детства - с 4 лет. Сегодня Александр - многократный лауреат множества международных конкурсов, премий и наград.Начало концерта в Центре Кахидзе в 19:30. Билеты можно приобрести только онлайн. Для посещения концерта необходим "зеленый паспорт", напоминают организаторы.Органная музыка — музыка, предназначенная для исполнения на органе соло или в сопровождении каких-либо других музыкальных инструментов. Так как духовой орган, этот общепризнанный "король инструментов", является одним из древнейших музыкальных инструментов во всей истории мировой культуры, то количество произведений, созданных для него, превышает таковое для любого другого музыкального инструмента.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, концерт, тбилиси, музыкальный центр им. джансуга кахидзе

Сен-Санс и не только: концерт органной музыки пройдет в Тбилиси в декабре

18:07 09.12.2021
© FB / Тбилисская консерватория им. СараджишвилиТрехмануальный орган в Тбилисской консерватории
Трехмануальный орган в Тбилисской консерватории - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
© FB / Тбилисская консерватория им. Сараджишвили
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Солист музыкального вечера — молодой грузинский органист и пианист Александр Васадзе
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Концерт органной музыки, на котором можно будет услышать произведения Баха, Видора, Витали, Вьерна и Сен-Санса, пройдет в столичном Музыкально-культурном центре им. Дж. Кахидзе 15 декабря.
Солист вечера — органист и пианист Александр Васадзе. Докторант Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили Васадзе происходит из музыкальной семьи. В мире музыки с раннего детства - с 4 лет. Сегодня Александр - многократный лауреат множества международных конкурсов, премий и наград.
Начало концерта в Центре Кахидзе в 19:30. Билеты можно приобрести только онлайн. Для посещения концерта необходим "зеленый паспорт", напоминают организаторы.
Органная музыка — музыка, предназначенная для исполнения на органе соло или в сопровождении каких-либо других музыкальных инструментов. Так как духовой орган, этот общепризнанный "король инструментов", является одним из древнейших музыкальных инструментов во всей истории мировой культуры, то количество произведений, созданных для него, превышает таковое для любого другого музыкального инструмента.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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