https://sputnik-georgia.ru/20211209/sen-sans-i-ne-tolko-kontsert-organnoy-muzyki-proydet-v-tbilisi-v-dekabre-262731532.html

Сен-Санс и не только: концерт органной музыки пройдет в Тбилиси в декабре

Сен-Санс и не только: концерт органной музыки пройдет в Тбилиси в декабре

Солист музыкального вечера — молодой грузинский органист и пианист Александр Васадзе

2021-12-09T18:07+0400

2021-12-09T18:07+0400

2021-12-09T18:07+0400

культура

новости

грузия

концерт

тбилиси

музыкальный центр им. джансуга кахидзе

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Концерт органной музыки, на котором можно будет услышать произведения Баха, Видора, Витали, Вьерна и Сен-Санса, пройдет в столичном Музыкально-культурном центре им. Дж. Кахидзе 15 декабря.Солист вечера — органист и пианист Александр Васадзе. Докторант Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили Васадзе происходит из музыкальной семьи. В мире музыки с раннего детства - с 4 лет. Сегодня Александр - многократный лауреат множества международных конкурсов, премий и наград.Начало концерта в Центре Кахидзе в 19:30. Билеты можно приобрести только онлайн. Для посещения концерта необходим "зеленый паспорт", напоминают организаторы.Органная музыка — музыка, предназначенная для исполнения на органе соло или в сопровождении каких-либо других музыкальных инструментов. Так как духовой орган, этот общепризнанный "король инструментов", является одним из древнейших музыкальных инструментов во всей истории мировой культуры, то количество произведений, созданных для него, превышает таковое для любого другого музыкального инструмента.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, грузия, концерт, тбилиси, музыкальный центр им. джансуга кахидзе