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Сколько кредитов подорожало в Грузии после ужесточения политики Нацбанком
Сколько кредитов подорожало в Грузии после ужесточения политики Нацбанком
Нацбанк Грузии 8 декабря принял решение увеличить ставку рефинансирования с 10 до 10,5% 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T07:01+0400
2021-12-09T07:01+0400
2021-12-09T07:01+0400
экономика
грузия
ставка рефинансирования
кредит
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. В Грузии подорожало более 160 тысяч кредитов с плавающей процентной ставкой из-за повышения ставки рефинансирования до 10,5%, говорится в сообщении НПО "Общество и банки".Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 8 декабря принял решение увеличить ставку рефинансирования с 10 до 10,5%.В результате подорожали 167,7 тысячи кредитов на общую сумму 8,4 миллиарда лари. По состоянию на 1 ноября кредиты с плавающей ставкой составляли 41,6% от общего кредитного портфеля в лари."Нынешнее решение Нацбанка является продолжением ужесточенной монетарной политики против текущих инфляционных процессов в экономике, вызванных совокупным действием внутренних и внешних факторов", – говорится в заявлении.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 декабря составляет 3,0991 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, грузия, ставка рефинансирования, кредит
Сколько кредитов подорожало в Грузии после ужесточения политики Нацбанком
Нацбанк Грузии 8 декабря принял решение увеличить ставку рефинансирования с 10 до 10,5%
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik.
В Грузии подорожало более 160 тысяч кредитов с плавающей процентной ставкой из-за повышения ставки рефинансирования до 10,5%, говорится в сообщении
НПО "Общество и банки".
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 8 декабря принял решение увеличить ставку рефинансирования с 10 до 10,5%.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
В результате подорожали 167,7 тысячи кредитов на общую сумму 8,4 миллиарда лари. По состоянию на 1 ноября кредиты с плавающей ставкой составляли 41,6% от общего кредитного портфеля в лари.
"Нынешнее решение Нацбанка является продолжением ужесточенной монетарной политики против текущих инфляционных процессов в экономике, вызванных совокупным действием внутренних и внешних факторов", – говорится в заявлении.
Какие кредиты подорожали из-за повышения ставки рефинансирования
Вид кредита
Количество кредитов
Объем, млн лари
Потребительский
67 400
1 072
Ипотечный
64 900
2 892
Бизнес-кредит
33 500
4 311
Автокредит
700
17
Неопределенного назначения
3 100
90
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 декабря составляет 3,0991 GEL/$1.
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