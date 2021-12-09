https://sputnik-georgia.ru/20211209/skolko-kreditov-podorozhalo-v-gruzii-posle-uzhestocheniya-politiki-natsbankom-262698870.html

Сколько кредитов подорожало в Грузии после ужесточения политики Нацбанком

Сколько кредитов подорожало в Грузии после ужесточения политики Нацбанком

Нацбанк Грузии 8 декабря принял решение увеличить ставку рефинансирования с 10 до 10,5% 09.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-09T07:01+0400

2021-12-09T07:01+0400

2021-12-09T07:01+0400

экономика

грузия

ставка рефинансирования

кредит

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. В Грузии подорожало более 160 тысяч кредитов с плавающей процентной ставкой из-за повышения ставки рефинансирования до 10,5%, говорится в сообщении НПО "Общество и банки".Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 8 декабря принял решение увеличить ставку рефинансирования с 10 до 10,5%.В результате подорожали 167,7 тысячи кредитов на общую сумму 8,4 миллиарда лари. По состоянию на 1 ноября кредиты с плавающей ставкой составляли 41,6% от общего кредитного портфеля в лари."Нынешнее решение Нацбанка является продолжением ужесточенной монетарной политики против текущих инфляционных процессов в экономике, вызванных совокупным действием внутренних и внешних факторов", – говорится в заявлении.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 декабря составляет 3,0991 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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экономика, грузия, ставка рефинансирования, кредит