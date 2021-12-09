https://sputnik-georgia.ru/20211209/sp-uluchshilo-prognoz-po-reytingu-gruzinskoy-zheleznoy-dorogi-262707337.html

S&P улучшило прогноз по рейтингу Грузинской железной дороги

S&P улучшило прогноз по рейтингу Грузинской железной дороги

Улучшение прогноза связано с устойчивым увеличением грузооборота и улучшением производственных показателей 09.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-09T09:01+0400

2021-12-09T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило прогноз по рейтингу "Грузинской железной дороги" (ГЖД) с негативного на стабильный, говорится в сообщении компании.Улучшение прогноза связано с устойчивым увеличением грузооборота в этом году и улучшением производственных показателей. Еще одним важным фактором является рефинансирование еврооблигаций на сумму 500 млн долларов в 2021 году, согласно которому ГЖД значительно снизила свои затраты по займам."Рейтинг ГЖД, по новой оценке рейтинговой компании S&P, подтвержден на уровне "В+" со стабильным прогнозом", – говорится в сообщении.Успехи ГЖДГрузооборот "Грузинской железной дороги" (ГЖД) за первое полугодие 2021 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6 миллионов тонн. По информации ГЖД, результаты за два квартала 2021 года – рекордные показатели за последние 11 лет.Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.По данным министерства экономики и устойчивого развития, грузовые железнодорожные перевозки в 2020 году увеличились с 10,9 до 11,1 миллиона тонн. Число перевезенных пассажиров составило 800 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210721/Gruzinskaya-zheleznaya-doroga-rekordno-uvelichila-gruzovye-perevozki-252373155.html

https://sputnik-georgia.ru/20210310/Podtverzhdeny-reytingi-Gruzinskoy-zheleznoy-dorogi-251120763.html

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экономика, новости, грузия, рейтинг, грузинская железная дорога