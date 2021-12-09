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S&P улучшило прогноз по рейтингу Грузинской железной дороги
S&P улучшило прогноз по рейтингу Грузинской железной дороги
Улучшение прогноза связано с устойчивым увеличением грузооборота и улучшением производственных показателей 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T09:01+0400
2021-12-09T09:10+0400
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грузинская железная дорога
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings (S&amp;P) повысило прогноз по рейтингу "Грузинской железной дороги" (ГЖД) с негативного на стабильный, говорится в сообщении компании.Улучшение прогноза связано с устойчивым увеличением грузооборота в этом году и улучшением производственных показателей. Еще одним важным фактором является рефинансирование еврооблигаций на сумму 500 млн долларов в 2021 году, согласно которому ГЖД значительно снизила свои затраты по займам."Рейтинг ГЖД, по новой оценке рейтинговой компании S&amp;P, подтвержден на уровне "В+" со стабильным прогнозом", – говорится в сообщении.Успехи ГЖДГрузооборот "Грузинской железной дороги" (ГЖД) за первое полугодие 2021 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6 миллионов тонн. По информации ГЖД, результаты за два квартала 2021 года – рекордные показатели за последние 11 лет.Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.По данным министерства экономики и устойчивого развития, грузовые железнодорожные перевозки в 2020 году увеличились с 10,9 до 11,1 миллиона тонн. Число перевезенных пассажиров составило 800 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, рейтинг, грузинская железная дорога

S&P улучшило прогноз по рейтингу Грузинской железной дороги

09:01 09.12.2021 (обновлено: 09:10 09.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerЖелезная дорога в Самегрело. Зугдидский железнодорожный вокзал
Железная дорога в Самегрело. Зугдидский железнодорожный вокзал - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Улучшение прогноза связано с устойчивым увеличением грузооборота и улучшением производственных показателей
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило прогноз по рейтингу "Грузинской железной дороги" (ГЖД) с негативного на стабильный, говорится в сообщении компании.
Улучшение прогноза связано с устойчивым увеличением грузооборота в этом году и улучшением производственных показателей. Еще одним важным фактором является рефинансирование еврооблигаций на сумму 500 млн долларов в 2021 году, согласно которому ГЖД значительно снизила свои затраты по займам.
Грузовые вагоны, фото из архива - Sputnik Грузия, 1920, 21.07.2021
Грузинская железная дорога рекордно увеличила грузовые перевозки
21 июля, 09:01
"Рейтинг ГЖД, по новой оценке рейтинговой компании S&P, подтвержден на уровне "В+" со стабильным прогнозом", – говорится в сообщении.

Успехи ГЖД

Грузооборот "Грузинской железной дороги" (ГЖД) за первое полугодие 2021 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6 миллионов тонн. По информации ГЖД, результаты за два квартала 2021 года – рекордные показатели за последние 11 лет.
Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.
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Подтверждены рейтинги "Грузинской железной дороги"
10 марта, 07:01
По данным министерства экономики и устойчивого развития, грузовые железнодорожные перевозки в 2020 году увеличились с 10,9 до 11,1 миллиона тонн. Число перевезенных пассажиров составило 800 тысяч человек.
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