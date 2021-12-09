https://sputnik-georgia.ru/20211209/stal-izvesten-glavnyy-tsvet-2022-goda-262735703.html

Стал известен главный цвет 2022 года

Стал известен главный цвет 2022 года

Этот цвет стал символом духа времени и переходного периода, который переживает человечество, считают эксперты

2021-12-09T20:29+0400

2021-12-09T20:29+0400

2021-12-09T20:29+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Новый оттенок синего — именно он будет цветом грядущего 2022 года. Так решили эксперты американского Института цвета Pantone, сообщается на сайте организации.Назвали новый оттенок синего PANTONE 17-3938 Very Peri. И, по мнению специалистов, он стал символом духа времени и переходного периода, который переживает вся планета и человечество."Цвет наступающего года отражает происходящее в глобальной культуре и выражает то, на что люди пытаются получить ответ", — так объяснила решение Института вице-президент компании Лори Прессман.Если разобраться получше, PANTONE 17-3938 Very Peri сочетает оттенки синего и фиолетово-красного. По задумке исследователей, этот цвет демонстрирует жизнерадостность и динамичное присутствие, поощряющие творческое самовыражение, добавила Прессман.Интересное наблюдение: в компании указали, что по мере выхода из локдауна стереотипы и ценности людей меняются, а перед человечеством открываются новые возможности, связанные, в частности, с высокими технологиями."Цифровой дизайн позволяет принять изменившийся ландшафт возможностей, открывая нам виртуальный мир", — говорится на сайте Pantone.Напомним, главными цветами 2021 года стали глубокий серый (Pantone 17-5104 Ultimate Gray) и яркий желтый (Pantone 13-0647 Illuminating).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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