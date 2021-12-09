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Стал известен главный цвет 2022 года
Стал известен главный цвет 2022 года
Этот цвет стал символом духа времени и переходного периода, который переживает человечество, считают эксперты
2021-12-09T20:29+0400
2021-12-09T20:29+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Новый оттенок синего — именно он будет цветом грядущего 2022 года. Так решили эксперты американского Института цвета Pantone, сообщается на сайте организации.Назвали новый оттенок синего PANTONE 17-3938 Very Peri. И, по мнению специалистов, он стал символом духа времени и переходного периода, который переживает вся планета и человечество."Цвет наступающего года отражает происходящее в глобальной культуре и выражает то, на что люди пытаются получить ответ", — так объяснила решение Института вице-президент компании Лори Прессман.Если разобраться получше, PANTONE 17-3938 Very Peri сочетает оттенки синего и фиолетово-красного. По задумке исследователей, этот цвет демонстрирует жизнерадостность и динамичное присутствие, поощряющие творческое самовыражение, добавила Прессман.Интересное наблюдение: в компании указали, что по мере выхода из локдауна стереотипы и ценности людей меняются, а перед человечеством открываются новые возможности, связанные, в частности, с высокими технологиями."Цифровой дизайн позволяет принять изменившийся ландшафт возможностей, открывая нам виртуальный мир", — говорится на сайте Pantone.Напомним, главными цветами 2021 года стали глубокий серый (Pantone 17-5104 Ultimate Gray) и яркий желтый (Pantone 13-0647 Illuminating).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, мода

Стал известен главный цвет 2022 года

20:29 09.12.2021
© Sputnik / Goga Vardzieli07. Павлин не боится, потому что у него высокая самооценка. Он считает себя неотразимым: кто ж посмеет посягнуть на такую красоту?! Были б еще мозги не куриные…
07. Павлин не боится, потому что у него высокая самооценка. Он считает себя неотразимым: кто ж посмеет посягнуть на такую красоту?! Были б еще мозги не куриные… - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Goga Vardzieli
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Этот цвет стал символом духа времени и переходного периода, который переживает человечество, считают эксперты
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Новый оттенок синего — именно он будет цветом грядущего 2022 года. Так решили эксперты американского Института цвета Pantone, сообщается на сайте организации.
Назвали новый оттенок синего PANTONE 17-3938 Very Peri. И, по мнению специалистов, он стал символом духа времени и переходного периода, который переживает вся планета и человечество.
"Цвет наступающего года отражает происходящее в глобальной культуре и выражает то, на что люди пытаются получить ответ", — так объяснила решение Института вице-президент компании Лори Прессман.
Если разобраться получше, PANTONE 17-3938 Very Peri сочетает оттенки синего и фиолетово-красного. По задумке исследователей, этот цвет демонстрирует жизнерадостность и динамичное присутствие, поощряющие творческое самовыражение, добавила Прессман.
Интересное наблюдение: в компании указали, что по мере выхода из локдауна стереотипы и ценности людей меняются, а перед человечеством открываются новые возможности, связанные, в частности, с высокими технологиями.
"Цифровой дизайн позволяет принять изменившийся ландшафт возможностей, открывая нам виртуальный мир", — говорится на сайте Pantone.
Напомним, главными цветами 2021 года стали глубокий серый (Pantone 17-5104 Ultimate Gray) и яркий желтый (Pantone 13-0647 Illuminating).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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