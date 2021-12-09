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Тбилисский "Сабуртало" стал обладателем Кубка Грузии по футболу
Тбилисский "Сабуртало" стал обладателем Кубка Грузии по футболу
"Сабуртало" во второй раз за последние три года становится обладателем Кубка Грузии 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T11:16+0400
2021-12-09T11:16+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Тбилисский "Сабуртало" в финале Кубка Грузии, состоявшемся в Кутаиси, обыграл 1:0 "Самгурали" из Цхалтубо и во второй раз в истории стал обладателем трофея имени Давида Кипиани.Единственный гол во встрече был забит в середине второго тайма. Фланговую подачу Ники Мали точным ударом головы замкнул Юрий Табатадзе."Сабуртало" во второй раз за последние три года становится обладателем Кубка Грузии. В 2019 году столичный клуб обыграл тбилисский "Локомотив" со счетом 3:1.Благодаря победе в Кубке Грузии "Сабуртало" получил право выступления в квалификации Лиги конференций УЕФА следующего сезона.По итогам чемпионата Грузии "Сабуртало" занял четвертое место, набрав 57 очков в 36 матчах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, тбилиси, кубок грузии
Тбилисский "Сабуртало" стал обладателем Кубка Грузии по футболу
"Сабуртало" во второй раз за последние три года становится обладателем Кубка Грузии
ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Тбилисский "Сабуртало" в финале Кубка Грузии, состоявшемся в Кутаиси, обыграл 1:0 "Самгурали" из Цхалтубо и во второй раз в истории стал обладателем трофея имени Давида Кипиани.
Единственный гол во встрече был забит в середине второго тайма. Фланговую подачу Ники Мали точным ударом головы замкнул Юрий Табатадзе.
"Сабуртало" во второй раз за последние три года становится обладателем Кубка Грузии. В 2019 году столичный клуб обыграл тбилисский "Локомотив" со счетом 3:1.
Благодаря победе в Кубке Грузии "Сабуртало" получил право выступления в квалификации Лиги конференций УЕФА следующего сезона.
По итогам чемпионата Грузии "Сабуртало" занял четвертое место, набрав 57 очков в 36 матчах.
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