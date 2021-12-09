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Тысячи семей в Тбилиси остались без природного газа
Тысячи семей в Тбилиси остались без природного газа
Причина временного отключения газа – повреждение на газораспределительной сети 09.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Более четырех тысяч семей в Тбилиси остались без природного газа в четверг, 9 декабря, говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy.Как разъяснили в компании, причина отключения газа – обнаружение повреждения на газораспределительной сети.Подача газа прекращена для 4 280 абонентов с 10:00 по местному времени 9 декабря и будет поэтапно восстановлена до 20:00 того же дня.Природный газ отключен для абонентов района Варкетили и Вазисубани.В жилых домах больших городов Грузии уже многие годы нет центрального отопления. Население в основном отапливается природным газом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, газ

Тысячи семей в Тбилиси остались без природного газа

11:31 09.12.2021
© photo: Sputnik / Levan AvlabreliГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
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Причина временного отключения газа – повреждение на газораспределительной сети
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Более четырех тысяч семей в Тбилиси остались без природного газа в четверг, 9 декабря, говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy.
Как разъяснили в компании, причина отключения газа – обнаружение повреждения на газораспределительной сети.
Подача газа прекращена для 4 280 абонентов с 10:00 по местному времени 9 декабря и будет поэтапно восстановлена до 20:00 того же дня.
Природный газ отключен для абонентов района Варкетили и Вазисубани.

"Tbilisi Energy приносит извинения за неудобства. Просим держать краны газовых приборов в закрытом положении", – говорится в заявлении компании.

В жилых домах больших городов Грузии уже многие годы нет центрального отопления. Население в основном отапливается природным газом.
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