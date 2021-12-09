https://sputnik-georgia.ru/20211209/u-federatsii-basketbola-gruzii-budet-novyy-prezident-262723496.html

У федерации баскетбола Грузии будет новый президент

У федерации баскетбола Грузии будет новый президент

Виктор Саникидзе был единственным кандидатом на пост президента ФБГ 09.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-09T16:24+0400

2021-12-09T16:24+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. У федерации баскетбола Грузии (ФБГ) будет новый президент. Об этом стало известно после того, как свою кандидатуру с выборов снял действующий глава организации Паата Гураспаули, говорится в сообщении на сайте ФБГ.Единственным кандидатом на пост президента ФБГ остался бывший игрок сборной Грузии Виктор Саникидзе.Гураспаули возглавлял ФБГ с декабря 2017 года. Предстоящие выборы нового президента организации состоятся 11 декабря.В 2022 году Грузия вместе с Италией, Чехией и Германией примет чемпионат Европы по баскетболу. Турнир пройдет с 1 по 18 сентября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, баскетбол