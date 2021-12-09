https://sputnik-georgia.ru/20211209/u-federatsii-basketbola-gruzii-budet-novyy-prezident-262723496.html
У федерации баскетбола Грузии будет новый президент
У федерации баскетбола Грузии будет новый президент
Виктор Саникидзе был единственным кандидатом на пост президента ФБГ 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T16:24+0400
2021-12-09T16:24+0400
2021-12-09T16:49+0400
спорт
новости
грузия
баскетбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24248/76/242487675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ade29ee7a0db848de26150255d9e1f99.jpg
ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. У федерации баскетбола Грузии (ФБГ) будет новый президент. Об этом стало известно после того, как свою кандидатуру с выборов снял действующий глава организации Паата Гураспаули, говорится в сообщении на сайте ФБГ.Единственным кандидатом на пост президента ФБГ остался бывший игрок сборной Грузии Виктор Саникидзе.Гураспаули возглавлял ФБГ с декабря 2017 года. Предстоящие выборы нового президента организации состоятся 11 декабря.В 2022 году Грузия вместе с Италией, Чехией и Германией примет чемпионат Европы по баскетболу. Турнир пройдет с 1 по 18 сентября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24248/76/242487675_38:0:1854:1362_1920x0_80_0_0_4232339d75633bfdf9a75bd8b5bc78d0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, баскетбол
У федерации баскетбола Грузии будет новый президент
16:24 09.12.2021 (обновлено: 16:49 09.12.2021)
Виктор Саникидзе был единственным кандидатом на пост президента ФБГ
ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik.
У федерации баскетбола Грузии (ФБГ) будет новый президент. Об этом стало известно после того, как свою кандидатуру с выборов снял действующий глава организации Паата Гураспаули, говорится в сообщении
на сайте ФБГ.
Единственным кандидатом на пост президента ФБГ остался бывший игрок сборной Грузии Виктор Саникидзе.
"Хочу поблагодарить Паату, всех сотрудников федерации, ветеранов баскетбола и тех людей, благодаря которым мы гордимся сегодня грузинским баскетболом. Это заслуга нынешней федерации. Семья баскетбола едина, как кулак. Наша общая цель, чтобы баскетбол в Грузии стал еще лучше и успешней", – приводит слова Саникидзе пресс-служба ФБГ.
Гураспаули возглавлял ФБГ с декабря 2017 года. Предстоящие выборы нового президента организации состоятся 11 декабря.
В 2022 году Грузия вместе с Италией, Чехией и Германией примет чемпионат Европы по баскетболу. Турнир пройдет с 1 по 18 сентября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.