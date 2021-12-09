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У федерации баскетбола Грузии будет новый президент
У федерации баскетбола Грузии будет новый президент
Виктор Саникидзе был единственным кандидатом на пост президента ФБГ 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T16:24+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. У федерации баскетбола Грузии (ФБГ) будет новый президент. Об этом стало известно после того, как свою кандидатуру с выборов снял действующий глава организации Паата Гураспаули, говорится в сообщении на сайте ФБГ.Единственным кандидатом на пост президента ФБГ остался бывший игрок сборной Грузии Виктор Саникидзе.Гураспаули возглавлял ФБГ с декабря 2017 года. Предстоящие выборы нового президента организации состоятся 11 декабря.В 2022 году Грузия вместе с Италией, Чехией и Германией примет чемпионат Европы по баскетболу. Турнир пройдет с 1 по 18 сентября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, баскетбол

У федерации баскетбола Грузии будет новый президент

16:24 09.12.2021 (обновлено: 16:49 09.12.2021)
CC0 / Pixabay / Баскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
CC0 / Pixabay /
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Виктор Саникидзе был единственным кандидатом на пост президента ФБГ
ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. У федерации баскетбола Грузии (ФБГ) будет новый президент. Об этом стало известно после того, как свою кандидатуру с выборов снял действующий глава организации Паата Гураспаули, говорится в сообщении на сайте ФБГ.
Единственным кандидатом на пост президента ФБГ остался бывший игрок сборной Грузии Виктор Саникидзе.

"Хочу поблагодарить Паату, всех сотрудников федерации, ветеранов баскетбола и тех людей, благодаря которым мы гордимся сегодня грузинским баскетболом. Это заслуга нынешней федерации. Семья баскетбола едина, как кулак. Наша общая цель, чтобы баскетбол в Грузии стал еще лучше и успешней", – приводит слова Саникидзе пресс-служба ФБГ.

Гураспаули возглавлял ФБГ с декабря 2017 года. Предстоящие выборы нового президента организации состоятся 11 декабря.
В 2022 году Грузия вместе с Италией, Чехией и Германией примет чемпионат Европы по баскетболу. Турнир пройдет с 1 по 18 сентября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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