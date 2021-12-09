https://sputnik-georgia.ru/20211209/v-chem-vstrechat-novyy-god-tigra-2021-tsveta-prazdnika-262709496.html

В чем встречать Новый год Тигра 2021: цвета праздника

В чем встречать Новый год Тигра 2021: цвета праздника

Каждый год по восточному календарю имеет своего покровителя-животного 09.12.2021, Sputnik Грузия

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справки

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Полноправным хозяином в 2022 году будет Черный (Голубой) Водяной Тигр, который начнет править с 1 февраля.В чем встречать Новый год Тигра, какого цвета одежду надеть и украшения, чтобы покровитель грядущего года проявлял к вам благосклонность – вопрос, который в преддверии праздника интересует всех, а не только страстных поклонников моды.Sputnik Грузия рассказывает, в одежде какого цвета встречать Новый год Тигра и какие украшения подобрать к образу, чтобы понравится покровителю года и обеспечить себе его расположение в течение последующих 12 месяцев.Цвета праздникаАстрологи советуют при выборе новогодней одежды учесть предпочтения хозяина, поэтому вопрос, в чем встречать Новый год Тигра, для многих имеет важное значение.Наступающий год пройдет под знаком Черного (Голубого) Водяного Тигра, поэтому актуальными в праздник будут черный и насыщенный синий цвета. Тигру по вкусу придутся голубой, бирюзовый, морской, изумрудный, желтый, песочный, оранжевый, бежевый, коричневый, зеленый, серебристый и золотой цвета.Кстати, астрологи советуют встречать Новый год Тигра в одежде серебристого или золотистого цвета, если мечтаете о росте доходов. А черный или насыщенный синий цвет помогут подчеркнуть утонченный вкус.В новогоднем наряде, кроме цветов, следует учитывать и материалы. Тигр любит все натуральное, поэтому встречать праздник нужно в нарядах из натуральных тканей, в том числе шелка, трикотажа, бархата, кожи и замши.Чтобы заслужить расположение Тигра астрологи рекомендуют отказаться от всего ненатурального и пестрого, в том числе кислотных, неоновых, цветов, а также хищных и змеиных принтов. Пусть эти наряды пока повесят в гардеробе.Тигровые полоски можно использовать при желании в аксессуарах.В чем встречать Новый год ТиграУчесть характер хозяина года нужно не только при выборе цвета, но и фасона одежды. Тигр – один из красивых и грациозных животных. Поэтому главный принцип – естественность, элегантная сдержанность и свобода движений.Идеальным вариантом для встречи Нового года Тигра станут классические черные платья и вещи в стиле минимализма, топы на тонких бретелях в сочетании с массивными аксессуарами, комбинезоны летящего кроя с широкими брюками, брючные костюмы в пижамном стиле из сияющих материалов, блузы и рубашки с объемными рукавами.В моде остается асимметрия, поэтому платье или блузка на одно плечо способно занять достойное место в новогоднем гардеробе. В тренде роскошные платья в пол с разрезом от бедра, модели с запахом, которые подходят для любого типа фигуры, скрывая несовершенства и подчеркивая достоинства, платья-свитера, платье-кимоно, с объемными рукавами-буфами, модели с вырезом, например, на спине, который сам по себе уже является украшением.Мужчины, чтобы угодить хозяину года, могут встречать праздник в элегантном костюме из натуральной ткани сдержанного цвета – черный, серый, темно-синий, бежевый или светло-коричневый.Рубашка может быть белоснежной или любого другого "водного" оттенка – голубого, синего или серого цвета. Также можно выбрать рубашку с вышивкой, полосками или ромбами. Новогодний образ может дополнить жилетка – бархатная, вязаная или из кожи.Стиль кэжуал подойдет для вечеринки с друзьями – светлые брюки или джинсы с пиджаком, а вот в семейном кругу Новый год Тигра можно встречать в вязанном свитере и брюках, подходящего цвета.В целом встречать Новый год Тигра как женщины, так мужчины могут в чем пожелают и чувствуют себя удобно, а с помощью аксессуаров смогут сделать свой праздничный образ ярче.Украшения и аксессуарыНаряд на Новый год Тигра без правильно подобранных аксессуаров будет неполным, но при составлении гардероба к празднику помните об умеренности.В новогоднем наряде акцент нужно сделать на платки, шляпы или длинные перчатки. Например, платок-косынка с тигровым принтом дополнит однотонный образ в темных или песочных цветах.Ювелирные украшения – важная деталь новогоднего наряда. Тигр оценит массивные подвески и браслеты. Только украшения следует подбирать из камней в цветах символа года, таких как сапфир, аквамарин, бирюза, топаз и турмалин.Праздничный образ дополнят прямоугольные клатчи и маленькие сумочки с металлической, серебристой или позолоченной фурнитурой. Пушистая сумка из экомеха тоже будет очень кстати.В тренде и компактные сумочки необычной конфигурации в виде шара, бочонка или тубуса.Мужчины из украшений в праздник могут надеть запонки, часы и другие аксессуары из драгоценных металлов, декорированные камнями в цветах сезона – песочных, синих, зеленых, а также бабочку, сшитую из бархата или парчи.P.S.: Говорят, что тех, кто сможет угодить символу в новогоднюю ночь, будет весь год сопровождать удача, так что тщательно подбирайте одежду к празднику с учетом советов астрологов и дизайнеров.Материал подготовлен на основе открытых источников

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