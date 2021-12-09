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В Тбилиси восстановят теннисные корты
В Тбилиси восстановят теннисные корты
Уже через два года на территории бывшего ипподрома в грузинской столице вновь появятся теннисные корты 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T15:16+0400
2021-12-09T15:16+0400
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каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Власти Тбилиси восстановят теннисные корты на территории бывшего ипподрома, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в четверг.Речь идет о территории площадью 7 174 квадратных метра на улице Тамарашвили, 13. По словам Каладзе, указанная территория была заброшена при бывших властях, и там планировалось строительство жилых домов, однако сейчас она была возвращена районной администрации. Сейчас, по словам мэра, эта территория была продана с аукциона, и компания-победитель обустроит на территории как минимум три теннисных корта и спортивные сооружения.По его словам, компания "Корты" получит право собственности и вложит пять миллионов лари (порядка 1,3 миллиона доллара) на обустройство кортов, а также возведение спортивных сооружений и соответствующих помещений в течение двух лет после подписания контракта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, теннис

В Тбилиси восстановят теннисные корты

15:16 09.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliМеждународный теннисный турнир Georgia Open 2017
Международный теннисный турнир Georgia Open 2017 - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Уже через два года на территории бывшего ипподрома в грузинской столице вновь появятся теннисные корты
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Власти Тбилиси восстановят теннисные корты на территории бывшего ипподрома, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в четверг.
Речь идет о территории площадью 7 174 квадратных метра на улице Тамарашвили, 13. По словам Каладзе, указанная территория была заброшена при бывших властях, и там планировалось строительство жилых домов, однако сейчас она была возвращена районной администрации.
Сейчас, по словам мэра, эта территория была продана с аукциона, и компания-победитель обустроит на территории как минимум три теннисных корта и спортивные сооружения.

"Мы разработали концепцию развития этого пространства. Мы объявили аукцион. Обещание было простое – реализовать проект по обустройству теннисных кортов", – сказал мэр Тбилиси.

По его словам, компания "Корты" получит право собственности и вложит пять миллионов лари (порядка 1,3 миллиона доллара) на обустройство кортов, а также возведение спортивных сооружений и соответствующих помещений в течение двух лет после подписания контракта.
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