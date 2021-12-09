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Ваша кошка психопатка? - что установили ученые
Ваша кошка психопатка? - что установили ученые
Исследования британских ученых показали, что практически все кошки страдают психопатией 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T21:29+0400
2021-12-09T21:29+0400
2021-12-09T21:51+0400
в мире
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Плохие новости для любителей кошек - британские ученые установили, что домашние кошки страдают психопатией. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного на сайте научных публикаций ScienceDirect, сообщает РИА Новости.Группа специалистов Ливерпульского университета Джона Мурса разработала специальный опрос под названием Cat Triarchic Plus (CAT-Tri +). В нем приняли участие 549 владельцев кошек.Анкета, которую предложили заполнить владельцам кошек, содержит 46 характерных признаков поведения животных. Вот некоторые из них:· "Моя кошка громко вокализирует (мяукает или воет) без видимой причины";· "Моя кошка без причины бегает по дому";· "Кажется, моя кошка не чувствует себя виноватой из-за плохого поведения" и т.д.Результаты теста показали, что наличие у кошек таких характеристик, как смелость и расторможенность, а также отсутствие у них сочувствия и раскаяния, в совокупности с недружелюбным отношением к людям и другим домашним животным, свидетельствуют о наличии у питомцев признаков психопатии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире
Ваша кошка психопатка? - что установили ученые
21:29 09.12.2021 (обновлено: 21:51 09.12.2021)
Исследования британских ученых показали, что практически все кошки страдают психопатией
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik.
Плохие новости для любителей кошек - британские ученые установили, что домашние кошки страдают психопатией. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного на сайте
научных публикаций ScienceDirect, сообщает РИА Новости
.
Группа специалистов Ливерпульского университета Джона Мурса разработала специальный опрос под названием Cat Triarchic Plus (CAT-Tri +). В нем приняли участие 549 владельцев кошек.
Анкета, которую предложили заполнить владельцам кошек, содержит 46 характерных признаков поведения животных. Вот некоторые из них:
· "Моя кошка громко вокализирует (мяукает или воет) без видимой причины";
· "Моя кошка без причины бегает по дому";
· "Кажется, моя кошка не чувствует себя виноватой из-за плохого поведения" и т.д.
Результаты теста показали, что наличие у кошек таких характеристик, как смелость и расторможенность, а также отсутствие у них сочувствия и раскаяния, в совокупности с недружелюбным отношением к людям и другим домашним животным, свидетельствуют о наличии у питомцев признаков психопатии.
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