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Верхний Ларс сегодня: на дороге к границе с Россией сняты все ограничения
Верхний Ларс сегодня: на дороге к границе с Россией сняты все ограничения
Накануне дорогу закрыли для большегрузов из-за снега и гололедицы 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Дорога в направлении грузино-российской границы открыта для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Накануне дорогу закрыли для большегрузов из-за снега и гололедицы. В частности, запрет действовал для машин с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури (Поста)-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. К этому времени движение полностью свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Верхний Ларс сегодня: на дороге к границе с Россией сняты все ограничения

17:01 09.12.2021
© photo : official site of the MTCIT of RAАвтомобильная очередь у КПП "Верхний Ларс"
Автомобильная очередь у КПП Верхний Ларс - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
© photo : official site of the MTCIT of RA
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Накануне дорогу закрыли для большегрузов из-за снега и гололедицы
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Дорога в направлении грузино-российской границы открыта для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Накануне дорогу закрыли для большегрузов из-за снега и гололедицы. В частности, запрет действовал для машин с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури (Поста)-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. К этому времени движение полностью свободно.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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