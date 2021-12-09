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"Выслушаем всех" – Каладзе ввел дни приема граждан в мэрии Тбилиси
"Выслушаем всех" – Каладзе ввел дни приема граждан в мэрии Тбилиси
Жители Тбилиси должны получить ответы на интересующие их вопросы, уверен Каладзе 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T13:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал глав районных администраций выделить два дня в неделю для коммуникации с гражданами, об этом он заявил на заседании городского правительства в четверг.Во вторник тбилисское сакребуло (горсобрание) утвердило десять глав районных администраций, чьи кандидатуры были представлены столичным мэром.Мэр пояснил, что подобные приемы будут вестись не только в районных администрациях, но и в мэрии Тбилиси."Мы все сделаем для того, чтобы помочь, поспособствовать, поддержать тех людей, у которых есть определенные проблемы и нужды", – сказал он.Градоначальник отметил, что за последние годы были такие случаи, когда граждане приходили в мэрию с запросами, которые невозможно было исполнить, так как они противоречили закону, поэтому важна коммуникация, чтобы люди понимали, почему их тот или иной запрос не может быть выполнен.Каха Каладзе избран мэром Тбилиси на второй срок в октябре этого года. Первый раз он возглавил город в ноябре 2017 года и зарекомендовал себя как один из лучших мэров столицы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе

"Выслушаем всех" – Каладзе ввел дни приема граждан в мэрии Тбилиси

13:01 09.12.2021 (обновлено: 13:09 09.12.2021)
© Tbilisi City HallКаха Каладзе
Каха Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
© Tbilisi City Hall
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Жители Тбилиси должны получить ответы на интересующие их вопросы, уверен Каладзе
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал глав районных администраций выделить два дня в неделю для коммуникации с гражданами, об этом он заявил на заседании городского правительства в четверг.
Во вторник тбилисское сакребуло (горсобрание) утвердило десять глав районных администраций, чьи кандидатуры были представлены столичным мэром.

"Я поручаю главам районных администраций выделить два дня в неделю – четверг и пятницу, которые будут днями приема граждан, чтобы выслушать людей. Я прекрасно понимаю, что все проблемы мы не решим, но человек должен получить ответ. Когда вы что-то не можете сделать, что-то не получается, что-то противоречит закону, на это должен быть соответствующий ответ. Он должен знать, почему не выполняется его требование", – заявил Каладзе.

Мэр пояснил, что подобные приемы будут вестись не только в районных администрациях, но и в мэрии Тбилиси.
"Мы все сделаем для того, чтобы помочь, поспособствовать, поддержать тех людей, у которых есть определенные проблемы и нужды", – сказал он.
Градоначальник отметил, что за последние годы были такие случаи, когда граждане приходили в мэрию с запросами, которые невозможно было исполнить, так как они противоречили закону, поэтому важна коммуникация, чтобы люди понимали, почему их тот или иной запрос не может быть выполнен.
Каха Каладзе избран мэром Тбилиси на второй срок в октябре этого года. Первый раз он возглавил город в ноябре 2017 года и зарекомендовал себя как один из лучших мэров столицы.
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