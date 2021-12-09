https://sputnik-georgia.ru/20211209/yunosheskaya-sbornaya-gruzii-po-futbolu-uznala-sopernikov-po-elit-raundu-che-262720174.html

Юношеская сборная Грузии по футболу узнала соперников по элит-раунду ЧЕ

Юношеская сборная Грузии по футболу узнала соперников по элит-раунду ЧЕ

Грузинская сборная попала в группу три вместе с командами Германии, Чехии и Шотландии 09.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-09T13:47+0400

2021-12-09T13:47+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Определились соперники юношеской сборной Грузии по футболу (U-17) в элит-раунде чемпионата Европы 2022 года.По итогам жеребьевки, которая состоялась в швейцарском Ньоне, грузинская сборная попала в группу три вместе с командами Германии, Чехии и Шотландии.Матчи элит-раунда состоятся в марте следующего года.В элит-раунде чемпионата Европы примут участие 32 сборных, разбитых на восемь групп. В финальную часть турнира выйдут победители каждого квартета, а также семь лучших команд со вторых мест.Юношеский чемпионат Европы пройдет в Израиле, который освобожден от квалификации, с 16 мая по 1 июня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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