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Юношеская сборная Грузии по футболу узнала соперников по элит-раунду ЧЕ
Юношеская сборная Грузии по футболу узнала соперников по элит-раунду ЧЕ
Грузинская сборная попала в группу три вместе с командами Германии, Чехии и Шотландии 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T13:47+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Определились соперники юношеской сборной Грузии по футболу (U-17) в элит-раунде чемпионата Европы 2022 года.По итогам жеребьевки, которая состоялась в швейцарском Ньоне, грузинская сборная попала в группу три вместе с командами Германии, Чехии и Шотландии.Матчи элит-раунда состоятся в марте следующего года.В элит-раунде чемпионата Европы примут участие 32 сборных, разбитых на восемь групп. В финальную часть турнира выйдут победители каждого квартета, а также семь лучших команд со вторых мест.Юношеский чемпионат Европы пройдет в Израиле, который освобожден от квалификации, с 16 мая по 1 июня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, европа

Юношеская сборная Грузии по футболу узнала соперников по элит-раунду ЧЕ

13:47 09.12.2021
© Facebook / Georgian Football FederationЮношеская сборная Грузии по футболу
Юношеская сборная Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
© Facebook / Georgian Football Federation
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Грузинская сборная попала в группу три вместе с командами Германии, Чехии и Шотландии
ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Определились соперники юношеской сборной Грузии по футболу (U-17) в элит-раунде чемпионата Европы 2022 года.
По итогам жеребьевки, которая состоялась в швейцарском Ньоне, грузинская сборная попала в группу три вместе с командами Германии, Чехии и Шотландии.
Матчи элит-раунда состоятся в марте следующего года.
В элит-раунде чемпионата Европы примут участие 32 сборных, разбитых на восемь групп. В финальную часть турнира выйдут победители каждого квартета, а также семь лучших команд со вторых мест.
Юношеский чемпионат Европы пройдет в Израиле, который освобожден от квалификации, с 16 мая по 1 июня.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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