https://sputnik-georgia.ru/20211209/zarubil-toporom-spyaschikh-zhenu-syna---detali-zverskogo-ubiystva-na-zapade-gruzii-262733526.html

Зарубил топором спящих жену сына - детали зверского убийства на западе Грузии

Зарубил топором спящих жену сына - детали зверского убийства на западе Грузии

По словам местных жителей, у предполагаемого убийцы были серьезные проблемы с психикой 09.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-09T19:11+0400

2021-12-09T19:11+0400

2021-12-09T19:11+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Мужчина зарезал топором спящих жену и сына в селе Чарнали района Хелвачаури (АР Аджария), а затем покончил жизнь самоубийством, сообщает Аджарское телевидение.По информации телеканала, случай произошел утром в четверг примерно в 05:00 по местному времени. Убиты 43-летняя женщина и ее 21-летний сын. По словам местных жителей, у главы семьи были проблемы с психическим здоровьем.Также стало известно, что во время инцидента в доме находилась мать главы семьи и младшая дочь. Им удалось спастись. О происшествии сообщила девочка, которая обратилась за помощью к соседям.По словам очевидцев, мужчину нашли на заднем дворе, повешенным на веревке.О мотивах преступления на данном этапе ничего не известно. В селе рассказывают, что отец и сын вместе работали на стройке и планировали начать ремонт у себя дома, поскольку 21-летний молодой человек хотел женится.К этому времени следственные мероприятия на месте завершены и эксперты-криминалисты уже покинули территорию. Тела троих членов семьи Сагинадзе перевезены на экспертизу.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах", наказывается лишением свободы на срок от одиннадцати до четырнадцати лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, аджария, преступность в грузии