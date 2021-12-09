Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211209/zarubil-toporom-spyaschikh-zhenu-syna---detali-zverskogo-ubiystva-na-zapade-gruzii-262733526.html
Зарубил топором спящих жену сына - детали зверского убийства на западе Грузии
Зарубил топором спящих жену сына - детали зверского убийства на западе Грузии
По словам местных жителей, у предполагаемого убийцы были серьезные проблемы с психикой 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T19:11+0400
2021-12-09T19:11+0400
происшествия
новости
грузия
аджария
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/19/259882433_0:0:3484:1961_1920x0_80_0_0_d52d8a0d01595492a4e3379182b4153d.jpg
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Мужчина зарезал топором спящих жену и сына в селе Чарнали района Хелвачаури (АР Аджария), а затем покончил жизнь самоубийством, сообщает Аджарское телевидение.По информации телеканала, случай произошел утром в четверг примерно в 05:00 по местному времени. Убиты 43-летняя женщина и ее 21-летний сын. По словам местных жителей, у главы семьи были проблемы с психическим здоровьем.Также стало известно, что во время инцидента в доме находилась мать главы семьи и младшая дочь. Им удалось спастись. О происшествии сообщила девочка, которая обратилась за помощью к соседям.По словам очевидцев, мужчину нашли на заднем дворе, повешенным на веревке.О мотивах преступления на данном этапе ничего не известно. В селе рассказывают, что отец и сын вместе работали на стройке и планировали начать ремонт у себя дома, поскольку 21-летний молодой человек хотел женится.К этому времени следственные мероприятия на месте завершены и эксперты-криминалисты уже покинули территорию. Тела троих членов семьи Сагинадзе перевезены на экспертизу.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах", наказывается лишением свободы на срок от одиннадцати до четырнадцати лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/19/259882433_538:0:3269:2048_1920x0_80_0_0_b62edf046217dd9a757aa6d04f9fa468.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, аджария, преступность в грузии

Зарубил топором спящих жену сына - детали зверского убийства на западе Грузии

19:11 09.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
По словам местных жителей, у предполагаемого убийцы были серьезные проблемы с психикой
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Мужчина зарезал топором спящих жену и сына в селе Чарнали района Хелвачаури (АР Аджария), а затем покончил жизнь самоубийством, сообщает Аджарское телевидение.
По информации телеканала, случай произошел утром в четверг примерно в 05:00 по местному времени. Убиты 43-летняя женщина и ее 21-летний сын. По словам местных жителей, у главы семьи были проблемы с психическим здоровьем.
Также стало известно, что во время инцидента в доме находилась мать главы семьи и младшая дочь. Им удалось спастись. О происшествии сообщила девочка, которая обратилась за помощью к соседям.

"Парень спал в своей кровати, он вошел в комнату и первым ударил его топором. Мальчик выбежал, и, когда бежал, (отец - ред.) ударил его сзади. У него было психическое заболевание, он принимал медикаменты. Но в последнее время он перестал их пить", - рассказал один житель села Александр Горгадзе.

По словам очевидцев, мужчину нашли на заднем дворе, повешенным на веревке.
О мотивах преступления на данном этапе ничего не известно. В селе рассказывают, что отец и сын вместе работали на стройке и планировали начать ремонт у себя дома, поскольку 21-летний молодой человек хотел женится.
К этому времени следственные мероприятия на месте завершены и эксперты-криминалисты уже покинули территорию. Тела троих членов семьи Сагинадзе перевезены на экспертизу.
Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах", наказывается лишением свободы на срок от одиннадцати до четырнадцати лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:16Чем занимается сакребуло?
19:11Зарубил топором спящих жену сына - детали зверского убийства на западе Грузии
18:55В Японии создали светящуюся при контакте с коронавирусом маску
18:22Что мы едим? В Грузии уничтожили 220 килограммов мясопродуктов
18:07Сен-Санс и не только: концерт органной музыки пройдет в Тбилиси в декабре
17:52Суд отказал адвокатам Саакашвили - экс-президенту придется обходиться без телефона
17:46"Гирчи" подготовила законопроект в расчете на освобождение некоторых заключенных
17:16Гарибашвили: Грузия - первая в регионе в области борьбы с коррупцией
17:01Верхний Ларс сегодня: на дороге к границе с Россией сняты все ограничения
16:27Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео
16:24У федерации баскетбола Грузии будет новый президент
16:08Расцветающие в кармане фиалки и назаретянин, исполняющий Eko & Vinda Folio
15:53Грузия не будет участвовать в заседании платформы "3+3" в Москве
15:31Лоукостер Myway Airlines подал в суд на Агентство гражданской авиации Грузии
15:16В Тбилиси восстановят теннисные корты
13:47Юношеская сборная Грузии по футболу узнала соперников по элит-раунду ЧЕ
13:32Когда в Тбилиси зажжется главная новогодняя елка?
13:17Ковид-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
13:07Погребинский: о встрече Путина и Байдена и переустройстве мира
13:01"Выслушаем всех" – Каладзе ввел дни приема граждан в мэрии Тбилиси