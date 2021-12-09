https://sputnik-georgia.ru/20211209/zhalgiris---tsska-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-262730502.html

"Жальгирис" - ЦСКА: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

"Жальгирис" - ЦСКА: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

В XIV туре регулярного чемпионата Евролиги каунасский "Жальгирис" на своем паркете примет московский ЦСКА 09.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-09T19:42+0400

2021-12-09T19:42+0400

2021-12-09T19:42+0400

спорт

в мире

торнике шенгелия

баскетбол

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В нынешнем сезоне команды решают разные задачи, но для "армейцев" поездка в Литву не станет легкой прогулкой.Уже можно констатировать – ЦСКА преодолел кризис и стал демонстрировать характерную для себя игру и результаты. Подопечные Итудиса выиграли три последних матча в Евролиге и вернулись в зону плей-офф (шестое место). В этих трех играх "армейцы" в среднем набирали 84.6 очка, а пропускали 75.Что касается "Жальгириса", то литовский клуб до сих пор не может покинуть последнее место в турнирной таблице. Не помогла пока даже смена главного тренера, а также три победы в четырех последних матчах Евролиги. Понятно, что с такими показателями клуб может забыть о плей-офф в текущем сезоне.Вполне логично, что в предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение московскому клубу. На победу ЦСКА можно поставить с коэффициентом 1,4 (против 3,4 у "Жальгириса").Но не все так однозначно. Дело в том, что у ЦСКА есть определенные кадровые потери. В Каунасе однозначно не сыграет Торнике Шенгелия, который восстанавливается после травмы колена. Также под вопросом участие в матче Йоханнеса Фойгтманна и Дэниэла Хэккетта. Одним словом, Итудису придется поломать голову над стартовой пятеркой.При этом необходимо отметить, что "Жальгирис" очень удобный соперник для ЦСКА. В пяти последних матчах "армейцы" неизменно побеждали. Думаю, гости выиграют и на сей раз, но не с разгромным счетом. Если отбросить победу над "Панатинаикосом", где москвичи привезли сопернику +20 очков (97:77), то в играх против "Баварии" и "Басконии" преимущество ЦСКА составило +3 и +6 очков соответственно. Поэтому предложу взять победу "Жальгириса" с форой. Мне кажется, что хозяева не уступят больше чем в семь очков.Ставка: победа "Жальгириса" с форой (+7.5) за 1,77.

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спорт, в мире, торнике шенгелия, баскетбол