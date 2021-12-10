https://sputnik-georgia.ru/20211210/begayut-kak-elektroveniki-kak-zhivut-malenkie-migranty-na-belorussko-polskoy-granitse-262746284.html

"Бегают как электровеники": как живут маленькие мигранты на белорусско-польской границе

"Бегают как электровеники": как живут маленькие мигранты на белорусско-польской границе

Первый снег и игра в снежки, дефицитные игрушки и игра в футбол на любом подходящем для этого пятачке. Смотрите в видео, как маленькие мигранты пытаются вести... 10.12.2021, Sputnik Грузия

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Из тысячи беженцев, которые пока остаются в логистическом центре на белорусско-польской границе, не менее 150 – дети, среди них как совсем малыши, так и дети 5-6 лет, а также подростки, которым необходимы свои занятия, сообщает Sputnik Беларусь.Традиционное занятие для подростков в логистическом центре – игра в футбол. Играют, преимущественно, внутри здания на небольшой площадке у входа. Грузовые поддоны служат воротами, несколько мячей передали детям волонтеры из белорусского Красного Креста.Несколько раз детям в логистический центр привозили игрушки и конструкторы – на всех их не хватает, приходится передавать по очереди, в лагере по-прежнему остаются семьи с маленькими детьми, все еще не принявшие решение вернуться домой в Ирак или Сирию.

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