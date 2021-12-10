https://sputnik-georgia.ru/20211210/elki-marsh-santa-klausov-i-matritsa-kuda-poyti-10-12-dekabrya-v-stolitse-262713352.html

Елки, марш Санта-Клаусов и "Матрица": куда пойти 10-12 декабря в столице?

Елки, марш Санта-Клаусов и "Матрица": куда пойти 10-12 декабря в столице?

Sputnik Грузия традиционно спешит на помощь и предлагает ознакомиться с афишей наиболее интересных мероприятий грузинской столицы на выходные. Не грешите - не сидите дома!

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Sputnik Грузия традиционно спешит на помощь и предлагает ознакомиться с афишей наиболее интересных мероприятий грузинской столицы на выходные. Не грешите – не сидите дома!Увидеть зажжение главной новогодней елкиКогда: 10 декабря, 20:00Где: у парламентаПодробнее: https://www.facebook.com/CityHallofTbilisiПриходите увидеть, как зажгутся огни на главной новогодней елке Тбилиси. Она стоит прямо напротив парламента на проспекте Руставели и готова подарить взрослым и детишкам самые приятные праздничные эмоции. Будет и концерт, на котором выступят ансамбль Нодарико Хуцишвили и группа "Ньютон". Так что с Наступающим!Пойти на фестиваль детской книгиКогда: 11, 12 декабря 11:00–20:00Где: Expo Georgia (пр. А. Церетели, 118)Подробнее: https://www.facebook.com/events/229003302694447/?active_tab=discussionВ Первом фестивале детской книги примут участие издатели и распространители детской литературы Грузии, которые представят гостям мероприятия скидки на книги, а также предложат посетителям аксессуары, развивающие игры и другую тематическую продукцию. Детей будут ждать уроки рисования, представление театра пальцев, чтение сказок и показы анимационных фильмов. А во дворе выставочного зала заявлен концерт группы "Ара" и оркестра имени Отара Тактакишвили при тбилисской мэрии.Послушать музыку Габриэля ФореКогда: 11 декабря, 19:00Где: Центр Кахидзе (пр. Д. Агмашенебели, 123)Подробнее: https://www.facebook.com/TCMC1989/photos/a.257461157610739/4876743372349138/ На концерте симфонической музыки прозвучат произведения французского композитора Габриэля Форе. Выступят симфонический оркестр и Государственная хоровая капелла под управлением маэстро Реваза Джавахишвили. Солисты: вокалистка Натия Иванишвили (сопрано) и Георгий Маношвили (бас). Музыканты исполнят симфоническую сюиту "Пеллеас и Мелизанда" и Реквием Габриэля Форе.Посмотреть французское киноКогда: 11 декабря, 21:00Где: Amirani Cinema (ул. М. Костава, 36/1)Подробнее: https://www.facebook.com/events/244610280950954/?ref=newsfeedПоказ французского фильма "Крестовый поход" (Crusade) с Летицией Каста и Луи Гаррелем в главной роли состоится в столице Грузии в рамках Тбилисского международного фестиваля. В центре сюжета – история Абель и Марианны, которые обнаруживают, что их 13-летний сын Жозеф тайно продал свои самые ценные вещи. Они быстро понимают, что мальчик не единственный, а сотни детей по всему миру, связанны с финансированием загадочного проекта. Испечь имбирные пряникиКогда: 12 декабря, 16:00–18:00Где: Happy Kids Art Club (пр. Важа-Пшавела, 49)Подробнее: https://www.facebook.com/events/625973318840677/?active_tab=discussionСтудия детского творчества приглашает детей на новогодний кулинарный мастер-класс ''COOKING CLASSES with Happy Kids Art Club''. Здесь вы с детьми сможете испечь самые ароматные и вкусные новогодние имбирные пряники. Приходите неголодными!Потанцевать под электронную музыкуКогда: 11 декабряГде: Rike N:1 (Мост Мира)Подробнее: https://tkt.ge/event/268867/super-flu-endorphins-tadeНа вечере электронной музыки выступят немецкий дуэт SUPER FLU, а также самые интересные исполнители грузинской клубной музыки – Endorphins и Tade. Приходите с "зелеными паспортами". Сыграть в Cheating MothКогда: 12 декабря, 15:00Где: TsibakhaПодробнее: https://www.facebook.com/events/327619732236062/?ref=newsfeedПервый вопрос – вы любите настольные игры? Второй – думаете, обман запрещен? Ха-ха! Не в этой непослушной карточной игре. На самом деле, вам, вероятно, придется обманывать, чтобы выиграть. Но больше мы ни слова не скажем! Приходите и развлекайтесь на здоровье сами!Насладиться оперойКогда: 11, 12 декабряГде: Театр оперы и балета (пр. Ш. Руставели, 25)Подробнее: https://www.facebook.com/events/872547966782739/В этот уикенд в Тбилисском государственном театре оперы и балета им. З. Палиашвили можно попасть на оперу "Паяцы" (муз. Р. Леонкавалло). Работа композитора над оперой была, как предполагается, вдохновлена успехом оперы Пьетро Масканьи "Сельская честь", к которой "Паяцы" близки и по тематике, и по музыкальному решению. А сюжет "Паяцев", по утверждению композитора, восходит к его собственным детским воспоминаниям.Увидеть марш Санта-КлаусовКогда: 10 декабря, 19:00Где: East Point (ул. А. Твалчрелидзе, 2)Подробнее: https://www.facebook.com/events/274772484621102/?active_tab=discussionПредновогоднего настроения много не бывает! Пятничным вечер огни новогодней елки зажгутся и в пространстве торгового-развлекательного центра East Point. Это событие традиционно сопровождается музыкой, маршем Санта-Клаусов и захватывающими эмоциями. Не пропустите!Что в театре?10 декабря в Театре Руставели – "Гедда Габлер"10 декабря в Свободном театре – "Свидание для трех"10, 11 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"10 декабря в Театре кукол – "Деда эна"10 декабря в Грибоедовском театре – "Иван Васильевич"10 декабря в Театре Ахметели – "Мать"10 декабря в Театре "Хараки" – "Три сестры"11 декабря в Театре Руставели – "12 рассерженных мужчин"11, 12 декабря в Театре Туманишвили – "Гамлет/машина"11 декабря в Свободном театре – "Сказки, она пьянит меня и манит"11, 12 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красные туфли и оловянный солдатик"11 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Одиночество"11 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Зеленый кот"11, 12 декабря в Театре королевского квартала – "Осень слуг"11 декабря в Театре кукол – "Что сотворила колыбельная?"11 декабря в Театре Ахметели – "Карлсон"11 декабря в Театре Ахметели – "Волшебный круг" (премьера)12 декабря в Грибоедовском театре – "Аллеи любви"12 декабря в Театре Руставели – "Однажды... только..."12 декабря в Свободном театре – "Кавказский меловой круг"12 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"12 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"12 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Это я, Николоз Бараташвили"12 декабря в Грибоедовском театре – "Алые паруса"12 декабря в Театре Ахметели – "Имеретинский реквием".Что посмотреть в кино?"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)"Матрица" (фатастика, боевик)"Дом Gucci" (драма, триллер)"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)"Обитель зла: Раккун-Сити" (ужасы, фантастика, боевик)"MONSTA X: THE DREAMING" (фильм-концерт)"Король Ричард" (биография, спорт, драма)"Вечные" (остросюжетный, драма, приключения)"Охотники за привидениями: Наследники" (фантастика, комедия, боевик)"Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" (драма, мелодрама, комедия)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Титан" (фантастика, драма, триллер, криминал)"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения)"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер).Мультфильмы:"Неисправимый Рон" (фантастика, комедия)"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).ЖЕЛАЕМ НЕСКУЧНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, уикенд по-тбилисски, туризм, обзоры, тбилиси