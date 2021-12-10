Елки, марш Санта-Клаусов и "Матрица": куда пойти 10-12 декабря в столице?
© photo: Sputnik / StringerНовогодняя иллюминация и уличные украшения - елка у парламента на проспекте Руставели
© photo: Sputnik / Stringer
До Нового года осталось ровно три недели или 21 день. А это всего ничего! Так что настраиваемся на праздничное настроение и готовимся к чуду
Sputnik Грузия традиционно спешит на помощь и предлагает ознакомиться с афишей наиболее интересных мероприятий грузинской столицы на выходные. Не грешите – не сидите дома!
Увидеть зажжение главной новогодней елки
© Sputnik / STRINGERПрохожие в масках. Церемония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии на проспекте Руставели
Прохожие в масках. Церемония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии на проспекте Руставели
Когда: 10 декабря, 20:00
Где: у парламента
Подробнее: https://www.facebook.com/CityHallofTbilisi
Приходите увидеть, как зажгутся огни на главной новогодней елке Тбилиси. Она стоит прямо напротив парламента на проспекте Руставели и готова подарить взрослым и детишкам самые приятные праздничные эмоции. Будет и концерт, на котором выступят ансамбль Нодарико Хуцишвили и группа "Ньютон". Так что с Наступающим!
Пойти на фестиваль детской книги
Когда: 11, 12 декабря 11:00–20:00
Где: Expo Georgia (пр. А. Церетели, 118)
В Первом фестивале детской книги примут участие издатели и распространители детской литературы Грузии, которые представят гостям мероприятия скидки на книги, а также предложат посетителям аксессуары, развивающие игры и другую тематическую продукцию. Детей будут ждать уроки рисования, представление театра пальцев, чтение сказок и показы анимационных фильмов. А во дворе выставочного зала заявлен концерт группы "Ара" и оркестра имени Отара Тактакишвили при тбилисской мэрии.
Послушать музыку Габриэля Форе
© Facebook / photo: Djansug Kakhidze Tbilisi center for Music and Culture / FBЦентр имени Джансуга Кахидзе
Центр имени Джансуга Кахидзе
Когда: 11 декабря, 19:00
Где: Центр Кахидзе (пр. Д. Агмашенебели, 123)
На концерте симфонической музыки прозвучат произведения французского композитора Габриэля Форе. Выступят симфонический оркестр и Государственная хоровая капелла под управлением маэстро Реваза Джавахишвили. Солисты: вокалистка Натия Иванишвили (сопрано) и Георгий Маношвили (бас). Музыканты исполнят симфоническую сюиту "Пеллеас и Мелизанда" и Реквием Габриэля Форе.
Посмотреть французское кино
Когда: 11 декабря, 21:00
Где: Amirani Cinema (ул. М. Костава, 36/1)
Показ французского фильма "Крестовый поход" (Crusade) с Летицией Каста и Луи Гаррелем в главной роли состоится в столице Грузии в рамках Тбилисского международного фестиваля. В центре сюжета – история Абель и Марианны, которые обнаруживают, что их 13-летний сын Жозеф тайно продал свои самые ценные вещи. Они быстро понимают, что мальчик не единственный, а сотни детей по всему миру, связанны с финансированием загадочного проекта.
Испечь имбирные пряники
Когда: 12 декабря, 16:00–18:00
Где: Happy Kids Art Club (пр. Важа-Пшавела, 49)
Студия детского творчества приглашает детей на новогодний кулинарный мастер-класс ''COOKING CLASSES with Happy Kids Art Club''. Здесь вы с детьми сможете испечь самые ароматные и вкусные новогодние имбирные пряники. Приходите неголодными!
Потанцевать под электронную музыку
Когда: 11 декабря
Где: Rike N:1 (Мост Мира)
На вечере электронной музыки выступят немецкий дуэт SUPER FLU, а также самые интересные исполнители грузинской клубной музыки – Endorphins и Tade. Приходите с "зелеными паспортами".
Сыграть в Cheating Moth
Когда: 12 декабря, 15:00
Где: Tsibakha
Первый вопрос – вы любите настольные игры? Второй – думаете, обман запрещен? Ха-ха! Не в этой непослушной карточной игре. На самом деле, вам, вероятно, придется обманывать, чтобы выиграть. Но больше мы ни слова не скажем! Приходите и развлекайтесь на здоровье сами!
Насладиться оперой
© Sputnik / Ekaterina MikaridzeЛюстра в большом зале тбилисского государственного театра оперы и балета им. Захария Палиашвили
Люстра в большом зале тбилисского государственного театра оперы и балета им. Захария Палиашвили
Когда: 11, 12 декабря
Где: Театр оперы и балета (пр. Ш. Руставели, 25)
В этот уикенд в Тбилисском государственном театре оперы и балета им. З. Палиашвили можно попасть на оперу "Паяцы" (муз. Р. Леонкавалло). Работа композитора над оперой была, как предполагается, вдохновлена успехом оперы Пьетро Масканьи "Сельская честь", к которой "Паяцы" близки и по тематике, и по музыкальному решению. А сюжет "Паяцев", по утверждению композитора, восходит к его собственным детским воспоминаниям.
Увидеть марш Санта-Клаусов
Когда: 10 декабря, 19:00
Где: East Point (ул. А. Твалчрелидзе, 2)
Предновогоднего настроения много не бывает! Пятничным вечер огни новогодней елки зажгутся и в пространстве торгового-развлекательного центра East Point. Это событие традиционно сопровождается музыкой, маршем Санта-Клаусов и захватывающими эмоциями. Не пропустите!
Что в театре?
10 декабря в Театре Руставели – "Гедда Габлер"
10 декабря в Свободном театре – "Свидание для трех"
10, 11 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"
10 декабря в Театре кукол – "Деда эна"
10 декабря в Грибоедовском театре – "Иван Васильевич"
10 декабря в Театре Ахметели – "Мать"
© Courtesy Shota Rustaveli Professional State Drama TheatreСпектакль "Гедда Габлер" на сцене Театра Руставели
Спектакль "Гедда Габлер" на сцене Театра Руставели
© Courtesy Shota Rustaveli Professional State Drama Theatre
10 декабря в Театре "Хараки" – "Три сестры"
11 декабря в Театре Руставели – "12 рассерженных мужчин"
11, 12 декабря в Театре Туманишвили – "Гамлет/машина"
11 декабря в Свободном театре – "Сказки, она пьянит меня и манит"
11, 12 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красные туфли и оловянный солдатик"
11 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Одиночество"
© Facebook / HarakiТеатральное движение Хараки (Haraki)
Театральное движение Хараки (Haraki)
© Facebook / Haraki
11 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Зеленый кот"
11, 12 декабря в Театре королевского квартала – "Осень слуг"
11 декабря в Театре кукол – "Что сотворила колыбельная?"
11 декабря в Театре Ахметели – "Карлсон"
11 декабря в Театре Ахметели – "Волшебный круг" (премьера)
12 декабря в Грибоедовском театре – "Аллеи любви"
© Courtesy of Nodar Dumbadze Professional State Youth TheatreCпектакль "Дон Сезар де Базан" на сцене ТЮЗа в Тбилиси
Cпектакль "Дон Сезар де Базан" на сцене ТЮЗа в Тбилиси
© Courtesy of Nodar Dumbadze Professional State Youth Theatre
12 декабря в Театре Руставели – "Однажды... только..."
12 декабря в Свободном театре – "Кавказский меловой круг"
12 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"
12 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"
12 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Это я, Николоз Бараташвили"
12 декабря в Грибоедовском театре – "Алые паруса"
12 декабря в Театре Ахметели – "Имеретинский реквием".
Что посмотреть в кино?
"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)
"Матрица" (фатастика, боевик)
"Дом Gucci" (драма, триллер)
"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)
"Обитель зла: Раккун-Сити" (ужасы, фантастика, боевик)
"MONSTA X: THE DREAMING" (фильм-концерт)
"Король Ричард" (биография, спорт, драма)
"Вечные" (остросюжетный, драма, приключения)
"Охотники за привидениями: Наследники" (фантастика, комедия, боевик)
"Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" (драма, мелодрама, комедия)
"Дюна" (драма, приключения, фантастика)
"Титан" (фантастика, драма, триллер, криминал)
"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения)
"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер).
Мультфильмы:
"Неисправимый Рон" (фантастика, комедия)
"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)
"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)
"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).
ЖЕЛАЕМ НЕСКУЧНЫХ ВЫХОДНЫХ!
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