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Georgia on my mind: в Грузии выступит сын кинолегенды Клинта Иствуда
Georgia on my mind: в Грузии выступит сын кинолегенды Клинта Иствуда
За более чем двадацителетннюю карьеру Кайл Иствуд был признан музыкальным миром талантливым джазменом-новатором, создавшим шесть успешных альбомов
2021-12-10T18:01+0400
2021-12-10T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Сын живой легенды американского кино Клинта Иствуда – джазовый басист Кайл Иствуд, даст концерт в Тбилисском концертном зале (Филармонии) в субботу, 11 декабря, в рамках фестиваля "Тбилиси ритм".Гости вечера смогут послушать новый альбом бенда "Cinematic", который контрабасист и композитор Кайла Иствуда сыграет в сопровождении бенда Kyle Eastwood Band. За более чем двадцатилетнюю карьеру Кайл Иствуд был признан в музыкальном мире талантливым джазменом-новатором, создавшим шесть успешных альбомов.Прежде чем начать музыкальную карьеру, Кайл изучал кино в Университете Южной Калифорнии в течение двух лет. Став сессионным музыкантом в начале 1990-х и возглавив собственный квартет, он выпустил свой первый сольный альбом From There to Here в 1998 году. Помимо сольных альбомов Иствуд написал музыку к девяти фильмам своего отца. Иствуд играет на ладовой и безладовой электробас-гитаре, а также на контрабасе.Фестиваль "Тбилиси ритм" был основан в 2017 году. Он направлен на межкультурную интеграцию, содействие развитию различных жанров искусства, организацию концертов с приглашением известных зарубежных артистов и представление грузинских исполнителей на широкой арене.В этом году в связи с глобальной пандемией фестиваль примет только один международный проект вместо трех. Начало концерта в 20:00.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, концерт

Georgia on my mind: в Грузии выступит сын кинолегенды Клинта Иствуда

18:01 10.12.2021
© Instagram / kyleeastwoodАмериканский джазовый басист Кайл Иствуд
Американский джазовый басист Кайл Иствуд - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
© Instagram / kyleeastwood
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За более чем двадцатилетнюю карьеру Кайл Иствуд был признан талантливым джазменом-новатором, создавшим шесть успешных альбомов
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Сын живой легенды американского кино Клинта Иствуда – джазовый басист Кайл Иствуд, даст концерт в Тбилисском концертном зале (Филармонии) в субботу, 11 декабря, в рамках фестиваля "Тбилиси ритм".
"Грузия в моей голове! Мы едем! Тбилиси, завтрашний вечер", - написал в своем Instagram Иствуд.
Гости вечера смогут послушать новый альбом бенда "Cinematic", который контрабасист и композитор Кайла Иствуда сыграет в сопровождении бенда Kyle Eastwood Band.
За более чем двадцатилетнюю карьеру Кайл Иствуд был признан в музыкальном мире талантливым джазменом-новатором, создавшим шесть успешных альбомов.
Прежде чем начать музыкальную карьеру, Кайл изучал кино в Университете Южной Калифорнии в течение двух лет. Став сессионным музыкантом в начале 1990-х и возглавив собственный квартет, он выпустил свой первый сольный альбом From There to Here в 1998 году. Помимо сольных альбомов Иствуд написал музыку к девяти фильмам своего отца. Иствуд играет на ладовой и безладовой электробас-гитаре, а также на контрабасе.
Фестиваль "Тбилиси ритм" был основан в 2017 году. Он направлен на межкультурную интеграцию, содействие развитию различных жанров искусства, организацию концертов с приглашением известных зарубежных артистов и представление грузинских исполнителей на широкой арене.
В этом году в связи с глобальной пандемией фестиваль примет только один международный проект вместо трех. Начало концерта в 20:00.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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