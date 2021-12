https://sputnik-georgia.ru/20211210/georgia-on-my-mind-v-gruzii-vystupit-syn-kinolegendy-klinta-istvuda-262762110.html

Georgia on my mind: в Грузии выступит сын кинолегенды Клинта Иствуда

Georgia on my mind: в Грузии выступит сын кинолегенды Клинта Иствуда

За более чем двадацителетннюю карьеру Кайл Иствуд был признан музыкальным миром талантливым джазменом-новатором, создавшим шесть успешных альбомов

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Сын живой легенды американского кино Клинта Иствуда – джазовый басист Кайл Иствуд, даст концерт в Тбилисском концертном зале (Филармонии) в субботу, 11 декабря, в рамках фестиваля "Тбилиси ритм".Гости вечера смогут послушать новый альбом бенда "Cinematic", который контрабасист и композитор Кайла Иствуда сыграет в сопровождении бенда Kyle Eastwood Band. За более чем двадцатилетнюю карьеру Кайл Иствуд был признан в музыкальном мире талантливым джазменом-новатором, создавшим шесть успешных альбомов.Прежде чем начать музыкальную карьеру, Кайл изучал кино в Университете Южной Калифорнии в течение двух лет. Став сессионным музыкантом в начале 1990-х и возглавив собственный квартет, он выпустил свой первый сольный альбом From There to Here в 1998 году. Помимо сольных альбомов Иствуд написал музыку к девяти фильмам своего отца. Иствуд играет на ладовой и безладовой электробас-гитаре, а также на контрабасе.Фестиваль "Тбилиси ритм" был основан в 2017 году. Он направлен на межкультурную интеграцию, содействие развитию различных жанров искусства, организацию концертов с приглашением известных зарубежных артистов и представление грузинских исполнителей на широкой арене.В этом году в связи с глобальной пандемией фестиваль примет только один международный проект вместо трех. Начало концерта в 20:00.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

