https://sputnik-georgia.ru/20211210/goroskop-na-segodnya-11-dekabrya-2021-po-znakam-zodiaka-262737561.html

Гороскоп на сегодня 11 декабря 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 11 декабря 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на субботу, 11 декабря, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кого предостерегает от... 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T09:53+0400

2021-12-10T09:53+0400

2021-12-10T09:53+0400

справки

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 11 декабря, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенУ Овнов 11 декабря получиться решительно все, если приложат усилия и проявят упорство. При этом гороскоп советует знаку зодиака приниматься только за те проекты, которые им действительно по плечу. Усилия придется приложить и для защиты финансового положения. Неправильное питание приведет к проблемам с пищеварением – исключите из рациона жирную, острую и мучную пищу.ТелецПо гороскопу Тельцам 11 декабря следует предаться безделью, чтобы набравшись сил взяться за большой проект, который им однозначно по зубам. Настроение представителей знака зодиака будет сегодня меняться со скоростью мысли – им не следует давить своим авторитетом на друзей и знакомых, чтобы день не закончился крупной ссорой. Управляя автомобилем, следует соблюдать повышенную осторожность и не превышать скорость.БлизнецыОт Близнецов 11 декабря потребуется повышенная трудоспособность – они смогут переделать массу дел. В плане финансовых сделок будьте аккуратнее, не вкладывайте сегодня в проекты, в которых вы не уверены. Серьезные финансовые затраты понадобятся для решения накопившихся бытовых проблем. Чтобы избежать переутомления, гороскоп советует знаку зодиака выспаться, правильно питаться, побольше двигаться и беречь нервы.РакЭмоциональный фон и работоспособность Раков 11 декабря немного снизятся – им желательно взять сегодня тайм-аут и не заниматься важными делами. Гороскоп рекомендует знаку зодиака не посещать сегодня многолюдных мест, особенно рынков и супермаркетов, ибо велика вероятность стать жертвой карманника или потерять кошелек. Знаку зодиака нужно уделить время здоровью и позаботиться о его укреплении.ЛевЛьвам 11 декабря нужно покончить с незаконченными делами, стимулируя себя фразой "сейчас или никогда". По гороскопу благоприятно знаку зодиака сегодня доделать наконец-то мелкие работы, которое и так длительное время были отодвинуты в сторону. Львам желательно воздержаться от крупных трат – есть риск приобрести за большие деньги ненужные вещи. Эмоциональное состояние знака зодиака может сегодня ухудшиться.ДеваПо гороскопу Девам 11 декабря нельзя терять бдительность – особо внимательными следует быть на сделках и переговорах. Не исключено, что у вас получится вывести свое материальное положение на новый, более стабильный уровень. Гороскоп советует представителям знака зодиака больше времени проводить с родными, вместо того, чтобы вечно пропадать на работе. Если у вас есть склонность к гипертонии, воздержитесь от кофе.ВесыДля Весов наступает безоблачное время, не омраченное негативными событиями. Есть вероятность, что знак зодиака сможет ненадолго отойти от дел и просто позволить себе наслаждаться жизнью. Гороскоп советует заняться сегодня обустройством своего жилья и купить что-то из предметов интерьера, чтобы создать стильную и уютную атмосферу в доме. Встречи с друзьями принесут Весам 11 декабря много приятных моментов.СкорпионПо гороскопу Скорпионы 11 декабря получат новость, которая благоприятно повлияет на их дела. Семейным представителям знака зодиака представится возможность обсудить предстоящий отпуск или же крупную покупку, но от общения с соседями или от других социальных контактов лучше отказаться, чтобы не спровоцировать конфликт. Благоприятно сегодня для любви и свиданий – ваш роман обещает быть долгим и желанным.СтрелецЖизненный потенциал Стрельцов начнет повышаться – они смогут приняться за дела, которые давно откладывали. А вот для инвестирования и крупных затрат неблагоприятно и чревато пустыми расходами. Гороскоп советует знаку зодиака избегать 11 декабря финансовых дел с друзьями, а также воздержаться от жирной и острой пищи, способной вызвать изжогу. Проведите профилактику, чтобы избежать обострения хронических болезней.КозерогКозерогам 11 декабря все важные решения следует принимать самостоятельно. Только так они смогут защитить себя от возможных провокаций и интриг. Семейные представители знака зодиака сегодня будут раздумывать об улучшении жилищных условий, а свободные – продолжат наслаждаться жизнью. Даже самые энергичные и выносливые люди нуждаются в релаксации. Гороскоп советует больше высыпаться и лучше отдыхать.ВодолейПриродный оптимизм поможет Водолеям сегодня преодолеть временные трудности. В деловом общении знак зодиака должен проявить рассудительность – возможны рискованные ситуации вплоть до серьезного ущерба. Благоприятно сегодня для крупных покупок – мебели или любой бытовой техники. Гороскоп советует тем, кто на диете, 12 декабря позволить себе некоторые послабления – ваш организм нуждается в дополнительных калориях.РыбыРыбам 11 декабря сулит благополучный день и умножит созидательный потенциал знака зодиака. Рыбы сегодня будут действовать четко и уверенно. Благоприятно делать вклады или брать ссуды, но нужно следить за финансами – сейчас не лучшее время для пустых трат. Гороскоп советует знаку зодиака не посещать места массового скопления людей и укреплять иммунитет – высока вероятность подхватить инфекцию.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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