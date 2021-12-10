https://sputnik-georgia.ru/20211210/gruzinskiy-shtangist-zavoeval-serebro-na-chempionate-mira-po-tyazheloy-atletike-262747537.html
Грузинский штангист завоевал серебро на чемпионате мира по тяжелой атлетике
Грузинский штангист завоевал серебро на чемпионате мира по тяжелой атлетике
Для 27-летнего спортсмена из Грузии это второй пьедестал в карьере на чемпионатах мира 10.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-10T11:01+0400
2021-12-10T11:01+0400
2021-12-10T11:01+0400
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шота мишвелидзе
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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Шота Мишвелидзе стал серебряным призером чемпионата мира, проходящего в эти дни в Ташкенте.В соревнованиях в весовой категории до 61 кг Мишвелидзе по сумме двоеборья набрал 286 кг (131 кг в рывке и 155 кг в толчке).Победителем в этой весовой категории стал Рок Шин из Южной Кореи, набравший 288 кг. Тройку лидеров замкнул Серай Альсалим из Саудовской Аравии (282 кг).В этой же весовой категории выступал еще один представитель Грузии – Рамин Шамилишвили, который в итоговом протоколе занял седьмое место (267 кг).Для 27-летнего Мишвелидзе это второй пьедестал в карьере на чемпионатах мира. В 2017 году в Анахайме грузинский спортсмен завоевал бронзовую медаль.10 декабря на чемпионате мира в Ташкенте выступит Каха Асанидзе, который поборется за медали в весовой категории до 73 кг.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, шота мишвелидзе
Грузинский штангист завоевал серебро на чемпионате мира по тяжелой атлетике
Для 27-летнего спортсмена из Грузии это второй пьедестал в карьере на чемпионатах мира
ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Шота Мишвелидзе стал серебряным призером чемпионата мира, проходящего в эти дни в Ташкенте.
В соревнованиях в весовой категории до 61 кг Мишвелидзе по сумме двоеборья набрал 286 кг (131 кг в рывке и 155 кг в толчке).
Победителем в этой весовой категории стал Рок Шин из Южной Кореи, набравший 288 кг. Тройку лидеров замкнул Серай Альсалим из Саудовской Аравии (282 кг).
В этой же весовой категории выступал еще один представитель Грузии – Рамин Шамилишвили, который в итоговом протоколе
занял седьмое место (267 кг).
Для 27-летнего Мишвелидзе это второй пьедестал в карьере на чемпионатах мира. В 2017 году в Анахайме грузинский спортсмен завоевал бронзовую медаль.
10 декабря на чемпионате мира в Ташкенте выступит Каха Асанидзе, который поборется за медали в весовой категории до 73 кг.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.