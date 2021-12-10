https://sputnik-georgia.ru/20211210/krylya-sovetov---rubin-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-262766828.html

"Крылья Советов" - "Рубин": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Крылья Советов" - "Рубин": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Крылья Советов" и "Рубин" 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T20:36+0400

2021-12-10T20:36+0400

2021-12-10T20:36+0400

спорт

футбол

клуб "рубин"

чемпионат россии по футболу

клуб "крылья советов"

прогнозы результатов футбольных матчей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0a/262766767_0:0:2811:1582_1920x0_80_0_0_575ef2e04defffc1a05a8cd27d98be31.jpg

Заключительный перед зимней паузой XVIII тур чемпионата России по футболу откроется матчем в Самаре, где местные "Крылья Советов" примут казанский "Рубин". Клубы располагаются по соседству в турнирной таблице, занимая восьмое и 10 места соответственно.В прошлом туре "Крылья" на своем поле с минимальным счетом 0:1 уступили ЦСКА и прервали четырехматчевую серию без поражений. При этом необходимо отметить, что самарский клуб смотрелся не хуже, если не лучше "армейцев", но подопечным Игоря Осинькина откровенно не повезло, и они потеряли очки. Для "КС" поражение стало первым домашним с конца июля.Что касается "Рубина", то команду Леонида Слуцкого продолжает лихорадить. Казанцы проиграли три из четырех последних матчей в РПЛ, пропустив от "Нижнего Новгорода", "Динамо" и "Ростова" в общей сложности 10 мячей. За этот период "Рубин" обыграл только "Сочи" на выезде со счетом 2:1.Совершенно точно можно сказать, что "Рубин" играет ниже своих возможностей, а почти каждый из игроков команды явно недорабатывает. Исключение составляет Хван Им-Бом, но в Самаре полузащитник не сыграет из-за перебора желтых карточек.В предстоящей игре букмекеры небольшое преимущество отдают хозяевам поля. На победу "Крыльев" можно поставить с коэффициентом 2,17 (против 3,6 у "Рубина"). В матче первого круга соперники поделили очки, сыграв вничью 1:1.У "КС" одна из лучших оборон в чемпионате. В 17 матчах самарский клуб пропустил всего 18 мячей. Лучше показатели только у ЦСКА (16) и "Урала" (17). Как мне кажется, "Рубин" сейчас не в том состоянии, чтобы побеждать в Самаре. Команде необходима зимняя пауза и определенные коррективы. Предположу, что "Крылья", как минимум, не проиграют и россыпи голов в матче мы не увидим.Ставка: "Крылья Советов" не проиграют и в матче будет забито меньше 3.5 гола за 1,74.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, футбол, клуб "рубин", чемпионат россии по футболу, клуб "крылья советов", прогнозы результатов футбольных матчей