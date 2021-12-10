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МИД РФ: остро необходим диалог России и Запада по гарантиям безопасности

МИД РФ: остро необходим диалог России и Запада по гарантиям безопасности

Министерство потребовало от НАТО ответить на выдвинутые ранее предложения по снижению напряженности в Европе 10.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Отношения России и западных стран подошли к критической черте, поэтому остро необходим диалог по гарантиям безопасности, говорится в заявлении МИД РФ."Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте", - говорится в сообщении МИД.В министерстве отметили выраженную президентом США Джо Байденом в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным "готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации".Министерство потребовало от НАТО ответить на выдвинутые ранее предложения по снижению напряженности в Европе. Россия, в частности, настаивает на отводе районов оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО и согласовании предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов для предотвращения опасной военной деятельности.В МИД также подчеркнули, что Москва ждет реакции блока на предложение возобновить регулярный диалог между оборонными ведомствами.Президент России Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет" в конце ноября, заявил, что для Москвы размещение вооружений на территории Украины станет красной линией, поскольку это угрожает государственной безопасности. Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, отмечала, что красной линией для России станет и вступление Украины в НАТО.

https://sputnik-georgia.ru/20211208/ukraina-nato-dipmissii-i-bezopasnost-o-chem-govorili-putin-i-bayden-262704000.html

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