https://sputnik-georgia.ru/20211210/my-budem-ispolzovat-vse-sredstva--zhiteli-imereti-vystupayut-protiv-musornogo-poligona-262753884.html
"Мы будем использовать все средства" – жители Имерети выступают против мусорного полигона
"Мы будем использовать все средства" – жители Имерети выступают против мусорного полигона
Местные жители предупредили власти, что готовы применить силовые методы 10.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-10T14:46+0400
2021-12-10T14:46+0400
2021-12-10T15:33+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Жители села Уканети района Цхалтубо проводят акцию, выступая против обустройства на близлежащей территории крупной свалки, на которую будет свозиться мусор из двух регионов - Имерети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, сообщает Первый канал.Местные жители говорят, что свалка негативно отразится на окружающей среде и помешает их единственному источнику дохода – развитию скотоводства. Аналогичная акция протеста прошла в регионе Имерети и в 2019 году. Жители Годогани, Чогнари и Одилаури Терджольского района протестовали против размещения мусорной свалки в непосредственной близости от их сел. После протеста мусорный полигон на территории так и не создали.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, имерети
"Мы будем использовать все средства" – жители Имерети выступают против мусорного полигона
14:46 10.12.2021 (обновлено: 15:33 10.12.2021)
Местные жители предупредили власти, что готовы применить силовые методы
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik.
Жители села Уканети района Цхалтубо проводят акцию, выступая против обустройства на близлежащей территории крупной свалки, на которую будет свозиться мусор из двух регионов - Имерети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, сообщает Первый канал
.
Местные жители говорят, что свалка негативно отразится на окружающей среде и помешает их единственному источнику дохода – развитию скотоводства.
"Мы будем использовать все средства, в том числе силовые, чтобы предотвратить этот проект. Если наше требование не будет выполнено, мы перекроем шоссе", – заявил один из протестующих Георгий Русадзе.
Аналогичная акция протеста прошла в регионе Имерети и в 2019 году. Жители Годогани, Чогнари и Одилаури Терджольского района протестовали против размещения мусорной свалки в непосредственной близости от их сел. После протеста мусорный полигон на территории так и не создали.
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