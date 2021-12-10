https://sputnik-georgia.ru/20211210/my-budem-ispolzovat-vse-sredstva--zhiteli-imereti-vystupayut-protiv-musornogo-poligona-262753884.html

"Мы будем использовать все средства" – жители Имерети выступают против мусорного полигона

"Мы будем использовать все средства" – жители Имерети выступают против мусорного полигона

Местные жители предупредили власти, что готовы применить силовые методы 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T14:46+0400

2021-12-10T14:46+0400

2021-12-10T15:33+0400

общество

новости

грузия

имерети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0c/250597303_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6217ad2dcef9eb10932dcf19dc0ee782.jpg

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Жители села Уканети района Цхалтубо проводят акцию, выступая против обустройства на близлежащей территории крупной свалки, на которую будет свозиться мусор из двух регионов - Имерети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, сообщает Первый канал.Местные жители говорят, что свалка негативно отразится на окружающей среде и помешает их единственному источнику дохода – развитию скотоводства. Аналогичная акция протеста прошла в регионе Имерети и в 2019 году. Жители Годогани, Чогнари и Одилаури Терджольского района протестовали против размещения мусорной свалки в непосредственной близости от их сел. После протеста мусорный полигон на территории так и не создали.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

имерети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, имерети