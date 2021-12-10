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На главной елке Грузии зажглись огни в присутствии тысяч жителей Тбилиси - видео
На главной елке Грузии зажглись огни в присутствии тысяч жителей Тбилиси - видео
Главная новогодняя елка Грузии и столицы страны вечером в пятницу осветилась праздничными огнями. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как зажглись новогодние... 10.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-10T23:25+0400
2021-12-10T23:25+0400
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По традиции, главную новогоднюю елку установили на проспекте Руставели перед зданием парламента страны. Участие в церемонии зажжения новогодних огней принял мэр Тбилиси Каха Каладзе и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Они обратились к жителям Грузии и пожелали им счастливого Нового года.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Накануне мэр Тбилиси заявил прессе, что, в отличие от прошлого года, когда из-за пандемии коронавируса все новогодние мероприятия проходили максимально скромно, в этом году планируются яркие и масштабные мероприятия. С 24 декабря по 14 января на площади Орбелиани и в саду Дедаэна в Тбилиси будет работать новогодняя деревня. Там ежедневно будут проводиться новогодние ярмарки, также будут открыты различные объекты питания, будут проходить выступления ансамблей, коллективов и эстрадных исполнителей, а также вечера электронной музыки. Что касается новогодней ночи, то, по словам мэра Тбилиси, 31 декабря на большой сцене на площади Первой Республики состоится гала-концерт, в котором примут участие до 300 артистов. Каха Каладзе подчеркнул, что все мероприятия будут проводиться с соблюдением всех мер безопасности.
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видео, мультимедиа, новый год, праздник к нам приходит: грузия в преддверии нового года, видео-новости из грузии, видео
На главной елке Грузии зажглись огни в присутствии тысяч жителей Тбилиси - видео
23:25 10.12.2021 (обновлено: 23:26 10.12.2021)
Главная новогодняя елка Грузии и столицы страны вечером в пятницу осветилась праздничными огнями. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как зажглись новогодние огоньки на елки в присутствии тысяч жителей города и его гостей
По традиции, главную новогоднюю елку установили на проспекте Руставели перед зданием парламента страны. Участие в церемонии зажжения новогодних огней принял мэр Тбилиси Каха Каладзе и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Они обратились к жителям Грузии и пожелали им счастливого Нового года.
Накануне мэр Тбилиси заявил прессе, что, в отличие от прошлого года, когда из-за пандемии коронавируса все новогодние мероприятия проходили максимально скромно, в этом году планируются яркие и масштабные мероприятия.
С 24 декабря по 14 января на площади Орбелиани и в саду Дедаэна в Тбилиси будет работать новогодняя деревня.
Там ежедневно будут проводиться новогодние ярмарки, также будут открыты различные объекты питания, будут проходить выступления ансамблей, коллективов и эстрадных исполнителей, а также вечера электронной музыки.
Что касается новогодней ночи, то, по словам мэра Тбилиси, 31 декабря на большой сцене на площади Первой Республики состоится гала-концерт, в котором примут участие до 300 артистов. Каха Каладзе подчеркнул, что все мероприятия будут проводиться с соблюдением всех мер безопасности.