https://sputnik-georgia.ru/20211210/nezakonnye-karmannye-dengi-v-gruziyu-ne-proshli-262762721.html

Незаконные "карманные" деньги в Грузию не прошли

Незаконные "карманные" деньги в Грузию не прошли

Доллары, белорусские рубли, казахстанские тенге, российские рубли таможенники изъяли у граждан Кувейта, Беларуси, Ирана, Казахстана и Грузии 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T18:16+0400

2021-12-10T18:16+0400

2021-12-10T18:42+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Таможенные офицеры Службы доходов Минфина Грузии пресекли пять попыток ввоза на территорию Грузии незадекларированных денежных средств в период с 10 октября по 8 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.Незадекларированные деньги пытались ввезти в страну через тбилисский и кутаисский международные аэропорты граждане Кувейта, Беларуси, Ирана, Казахстана и Грузии. Аналогичные факты были выявлены на таможенно-пропускном пункте "Красный мост". В общей сложности в страну пытались ввезти 328 843 доллара США, 475 белорусских рублей, 22 500 казахстанских тенге и 3 миллиона российских рублей.Общая незадекларированная сумма по курсу Национального банка составила 857 550, 09 лари.Согласно Таможенному кодексу Грузии нарушители оштрафованы на сумму в 10% от выявленной у каждого наличности. Общая сумма штрафов составила 115 755 лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, таможня, деньги