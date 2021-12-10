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Очередная партия продовольственной помощи из России прибыла в Кыргызстан - видео
Очередная партия продовольственной помощи из России прибыла в Кыргызстан - видео
На склады Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Кыргызстане поступила новая партия обогащенной муки из России. Смотрите подробности в видео 10.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-10T18:39+0400
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До конца года в республику привезут 1 430 тонн российской муки. Ее получат 40 тысяч нуждающихся семей, а также дети в рамках программы школьного питания, сообщает Sputnik КыргызстанПодобное мероприятие проходит не первый раз. Россия на протяжении долгого времени тесно сотрудничает с ВПП ООН в Кыргызстане и является ее крупнейшим донором.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Кроме обогащенной муки, на склад доставляют подсолнечное масло. Каждой семье выдают 150 килограммов муки и 15 литров масла в обмен на участие в общественных проектах, направленных на улучшение инфраструктуры и повышение устойчивости местных сообществ.
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россия, видео, мультимедиа, кыргызстан, видео

Очередная партия продовольственной помощи из России прибыла в Кыргызстан - видео

18:39 10.12.2021
© video: Sputnik
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На склады Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Кыргызстане поступила новая партия обогащенной муки из России. Смотрите подробности в видео
До конца года в республику привезут 1 430 тонн российской муки. Ее получат 40 тысяч нуждающихся семей, а также дети в рамках программы школьного питания, сообщает Sputnik Кыргызстан
Подобное мероприятие проходит не первый раз. Россия на протяжении долгого времени тесно сотрудничает с ВПП ООН в Кыргызстане и является ее крупнейшим донором.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Кроме обогащенной муки, на склад доставляют подсолнечное масло. Каждой семье выдают 150 килограммов муки и 15 литров масла в обмен на участие в общественных проектах, направленных на улучшение инфраструктуры и повышение устойчивости местных сообществ.
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