https://sputnik-georgia.ru/20211210/ocherednaya-partiya-prodovolstvennoy-pomoschi-iz-rossii-pribyla-v-kyrgyzstan---video-262764444.html

Очередная партия продовольственной помощи из России прибыла в Кыргызстан - видео

Очередная партия продовольственной помощи из России прибыла в Кыргызстан - видео

На склады Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Кыргызстане поступила новая партия обогащенной муки из России. Смотрите подробности в видео 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T18:39+0400

2021-12-10T18:39+0400

2021-12-10T18:39+0400

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кыргызстан

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До конца года в республику привезут 1 430 тонн российской муки. Ее получат 40 тысяч нуждающихся семей, а также дети в рамках программы школьного питания, сообщает Sputnik КыргызстанПодобное мероприятие проходит не первый раз. Россия на протяжении долгого времени тесно сотрудничает с ВПП ООН в Кыргызстане и является ее крупнейшим донором.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Кроме обогащенной муки, на склад доставляют подсолнечное масло. Каждой семье выдают 150 килограммов муки и 15 литров масла в обмен на участие в общественных проектах, направленных на улучшение инфраструктуры и повышение устойчивости местных сообществ.

кыргызстан

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, мультимедиа, кыргызстан, видео