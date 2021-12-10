https://sputnik-georgia.ru/20211210/putin-prinyal-uchastie-v-zasedanii-vysshego-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soveta---video-262804189.html

Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - видео

Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - видео

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Как проходила встреча в формате онлайн ... 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T21:15+0400

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россия

видео

владимир путин

мультимедиа

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Кроме российского президента, в рамках саммита выступили главы стран ЕАЭС, также состоялись выступления лидеров Узбекистана и Кубы. Всего в повестке заседания было более 20 тем, среди них – углубление интеграции в рамках объединения, согласование приоритетов для деятельности ЕАЭС, а также создание общих рынков товаров и услуг.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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