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Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - видео
Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - видео
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Как проходила встреча в формате онлайн ... 10.12.2021, Sputnik Грузия
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Кроме российского президента, в рамках саммита выступили главы стран ЕАЭС, также состоялись выступления лидеров Узбекистана и Кубы. Всего в повестке заседания было более 20 тем, среди них – углубление интеграции в рамках объединения, согласование приоритетов для деятельности ЕАЭС, а также создание общих рынков товаров и услуг.
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россия, видео, владимир путин, мультимедиа, видео

Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - видео

21:15 10.12.2021 (обновлено: 10:02 13.12.2021)
© video: Sputnik
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Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Как проходила встреча в формате онлайн - смотрите в видео
Кроме российского президента, в рамках саммита выступили главы стран ЕАЭС, также состоялись выступления лидеров Узбекистана и Кубы. Всего в повестке заседания было более 20 тем, среди них – углубление интеграции в рамках объединения, согласование приоритетов для деятельности ЕАЭС, а также создание общих рынков товаров и услуг.
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